台科大偕三總打造手術輔助系統 即時辨識病灶降誤傷

台科大團隊與三軍總醫院醫師合作，透過AI與即時影像辨識技術，打造婦科手術輔助系統，可協助醫師即時辨識器官與病灶，降低器官誤傷風險，成為外科醫師重要後盾。

台灣科技大學今天發布新聞稿指出，隨著達文西微創手術在婦科治療上應用日益成熟，手術精準度雖大幅提升，卻也讓醫師在有限時間內做出關鍵判斷的壓力隨之增加。

為協助醫師精準辨識器官與病灶，台科大電機工程系特聘教授郭景明率領團隊，與三軍總醫院婦產部醫師王毓淇合作，開發「人工智能婦科手術：自動標記臨床決策輔助系統」，透過AI與即時影像辨識技術輔助醫師進行婦科微創手術，獲第22屆國家新創獎「學研新創獎」。

郭景明表示，現行達文西手術雖具備高解析度影像與精準穩定優勢，但仍存在缺乏觸覺回饋、在器官與重要組織的辨識高度仰賴醫師經驗等限制，對於年輕醫師或高難度手術而言，潛藏一定風險。

研究團隊蒐集婦科達文西手術影像資料，由醫師標註，再進行深度學習模型訓練與優化；團隊用深度語意分割技術開發「器官圖像分割系統」，在手術中即時辨識，並以色塊標記子宮、卵巢、輸卵管、腫瘤等組織，協助醫師在手術中掌握器官或腫瘤邊界，降低器官誤傷風險。

郭景明提到，這項技術目標並非取代醫師，而是成為「手術過程中的第二雙眼」，提供即時視覺提醒；團隊也發現器官圖像分割系統的核心技術具高度通用性，只要有足夠且高品質醫療影像資料，即可進行模型轉移與再訓練，未來可應用至其他內視鏡、一般外科、微創等手術。