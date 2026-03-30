台科大偕三總打造手術輔助系統 即時辨識病灶降誤傷

台科大團隊與三軍總醫院醫師合作，透過AI與即時影像辨識技術，打造婦科手術輔助系統，可協助醫師即時辨識器官與病灶，降低器官誤傷風險，成為外科醫師重要後盾。
台灣科技大學今天發布新聞稿指出，隨著達文西微創手術在婦科治療上應用日益成熟，手術精準度雖大幅提升，卻也讓醫師在有限時間內做出關鍵判斷的壓力隨之增加。
為協助醫師精準辨識器官與病灶，台科大電機工程系特聘教授郭景明率領團隊，與三軍總醫院婦產部醫師王毓淇合作，開發「人工智能婦科手術：自動標記臨床決策輔助系統」，透過AI與即時影像辨識技術輔助醫師進行婦科微創手術，獲第22屆國家新創獎「學研新創獎」。
郭景明表示，現行達文西手術雖具備高解析度影像與精準穩定優勢，但仍存在缺乏觸覺回饋、在器官與重要組織的辨識高度仰賴醫師經驗等限制，對於年輕醫師或高難度手術而言，潛藏一定風險。
研究團隊蒐集婦科達文西手術影像資料，由醫師標註，再進行深度學習模型訓練與優化；團隊用深度語意分割技術開發「器官圖像分割系統」，在手術中即時辨識，並以色塊標記子宮、卵巢、輸卵管、腫瘤等組織，協助醫師在手術中掌握器官或腫瘤邊界，降低器官誤傷風險。
郭景明提到，這項技術目標並非取代醫師，而是成為「手術過程中的第二雙眼」，提供即時視覺提醒；團隊也發現器官圖像分割系統的核心技術具高度通用性，只要有足夠且高品質醫療影像資料，即可進行模型轉移與再訓練，未來可應用至其他內視鏡、一般外科、微創等手術。
嘉義大學農藝學系助理教授林孟淳研究團隊與日本東京大學跨國合作，利用稻殼與稻稈等農業廢棄物進行「化感作用」研究，發現其粗萃取物對於台灣農田常見的惡性雜草「大花咸豐草」具有顯著生長抑制效果。研究成果3月中旬在日本東京舉行的「2026日本植物學年會」及「日台植物聯合研討會」公開發表，成功將農業廢棄物轉化為「綠金」，為永續循環農業開創嶄新路徑。
春天，不只是季節的更替，也是許多人重新設定目標的時刻。隨著2026年春季到來，國立臺灣師範大學進修推廣學院春季班正式開放報名，課程內容涵蓋語言、人文藝術、專業技能、身心健康與樂齡學習等多元領域。其中，針對熟齡與樂齡族群推出的「植癒心流：正向園藝療癒課程」，以植物照護結合正向心理學概念，成為本季相當受到關注的特色課程之一。 在都市生活步調快速的環境中，不少人開始尋找讓身心放慢的方式。園藝療癒課程以正向心理學 PERMA 模型為概念基礎，透過植物生命週期作為人生隱喻，帶領學員在照顧植物與創作的過程中，重新感受生活節奏與內在平衡。 課程設計以「都市微型園藝」為特色，即使在陽台或室內空間，也能透過盆栽與植物創作體驗自然生活。課程同時結合正念覺察與「心流（Flow）」概念，透過與植物接觸與專注的手作過程，幫助學員紓解壓力、調節情緒。 八週課程安排多元創作內容，包括香草盆栽、生態瓶、植物拓印、苔球與乾燥花創作等，每週都能
當賴清德政府決定重啟核二、核三廠時，台灣才開始擔心核工人才不足問題，殊不知，被冷落多時的清大核工系已在「核電復興」時代，成為香餑餑了。不僅美國愛達荷國家實驗室來挖角，試用期保證年薪約新台幣303萬元，升正式後為383萬元；連核能技術領導廠商「西屋」也頻頻向清大爭取人才。 清大原子科學院院長葉宗洸回顧核工系的演變史說，「這儼然就是一部台灣的核電發展史，核工系跟核電是生命共同體，核電榮則榮、核電衰則衰。」 台灣是亞洲地區率先設立核工科系的國家之一。1956年清華大學在台灣復校，最先設立的就是原子科學研究所（原科所）；1961年，在清大教授與核子工程師的規劃與興建下，「清華水池式反應器」正式啟用（由通用公司設計的TRIGA反應器），這是台灣第一座、也是目前唯一持續運轉的研究用原子爐，因長期運轉以及在醫療科學的應用（硼中子捕獲治療，BNCT），名揚海外。 1964年，清大再成立核工系，成為台灣核工人才的搖籃；更是核一、核二、核三廠建造與營運的功臣，台電內部處處可見核工畢業生的身
國立中山大學校友總會昨舉行第12屆理事長交接典禮，擔任兩屆理事長黃烱輝卸任演說提到，對中山大學辦學充滿感動，更以捐贈2億元給母校與產業布局為校友會奠定厚實基礎。接任的陳建志擁有電機博士與EMBA雙學位背景，他宣示未來推動跨域整合與公益服務，讓校友專業成為社會公共資源。
中原大學表示，備受矚目的AI產業盛會「AI EXPO Taiwan 2026」正在台北圓山花博爭艷館舉行，中原大學不但是唯一大學主辦單位，教授胡筱薇還以IC之音Podcast節目「大智若魚」獲頒創作者影響力大賞，表現亮眼。
東海大學外文系講座教授何萬順日前榮獲教育部第69屆「學術獎」，成為本屆人文社會領域中，全國唯一來自私立大學的獲獎學者，更打破東海大學創校70年來的歷史紀錄。何萬順獲獎後隨即宣布將90萬元獎金全數捐出，並自掏腰包加碼10萬元，湊足100萬元成立「何萬順永續基金」，期許這筆基金能成為種子，回饋母校並提攜後輩。
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