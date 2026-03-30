嘉大東大跨國研發生物除草劑 農業廢棄物變「綠金」

嘉義大學農藝學系助理教授林孟淳研究團隊與日本東京大學跨國合作，利用稻殼與稻稈等農業廢棄物進行「化感作用」研究，發現其粗萃取物對於台灣農田常見的惡性雜草「大花咸豐草」具有顯著生長抑制效果。研究成果3月中旬在日本東京舉行的「2026日本植物學年會」及「日台植物聯合研討會」公開發表，成功將農業廢棄物轉化為「綠金」，為永續循環農業開創嶄新路徑。

林孟淳表示，除了找出這些生物活性物質的抗雜草機制外，更希望能建構一個完整的循環農業系統，使稻作生產的剩餘生物質，可以進一步轉化為有用物質，逐步達到全株利用、零廢棄的目標。

隨著名列全球糧食核心的稻米生產與環境永續議題日益受到重視，在淨零排放與循環經濟趨勢下，林孟淳致力於提升農業副產物的經濟價值。本研究著眼於解決稻米生產過程中所產生的稻殼、稻稈等大量農業廢棄物，這些副產物若僅以傳統方式掩埋或焚燒，不僅分解效率緩慢，更成為溫室氣體的重要潛在來源。

「化感作用」（Allelopathy）是指一種生物產生一種或多種生物化學成分向環境釋出，以影響其他相鄰生物生長、生存與繁殖的生物學現象。研究團隊在實驗室中進行稻殼萃取物之活性成分純化，利用LC-MS系統分析，並在東京大學實驗室進行植物化感作用測試，進一步發現稻殼中的粗萃取物對於農田常見的惡性雜草「大花咸豐草」具有顯著的生長抑制效果。經與農藝系老師柯金存合作進行農田雜草測試後，證實這項發現為發展「生物除草劑」提供強而有力的科學支撐，能有效降低化學除草劑使用量。

這項研究在高教深耕計畫補助下，由林孟淳帶領蘇芬吟、蘇玉婷、洪逸蓁、王彥彰等4名學生，與東京大學生物技術研究中心博士刘又铭及教授岡田憲典共同合作完成。透過學術與產業實務對接，成功展示如何利用植物科學知識將農業負擔轉變為生機，具體落實嘉大對於特色研究、產業發展與環境永續的承諾。

嘉義大學農藝學系助理教授林孟淳於「2026日本植物學年會」及「日台植物聯合研討會」發表關於水稻化感作用與永續循環農業的創新研究成果。圖／嘉義大學提供

嘉大農藝系老師柯金存帶領學生進行田間雜草測試。圖／嘉義大學提供

嘉大農藝系助理教授林孟淳團隊於實驗室中進行稻殼萃取物之活性成分純化。圖／嘉義大學提供

林孟淳研究團隊於東京大學實驗室進行植物化感作用測試。圖／嘉義大學提供

林孟淳研究團隊使用LC-MS系統分析稻殼萃取物活性成分。圖／嘉義大學提供