嘉大東大跨國研發生物除草劑 農業廢棄物變「綠金」

嘉義大學農藝學系助理教授林孟淳研究團隊與日本東京大學跨國合作，利用稻殼與稻稈等農業廢棄物進行「化感作用」研究，發現其粗萃取物對於台灣農田常見的惡性雜草「大花咸豐草」具有顯著生長抑制效果。研究成果3月中旬在日本東京舉行的「2026日本植物學年會」及「日台植物聯合研討會」公開發表，成功將農業廢棄物轉化為「綠金」，為永續循環農業開創嶄新路徑。
林孟淳表示，除了找出這些生物活性物質的抗雜草機制外，更希望能建構一個完整的循環農業系統，使稻作生產的剩餘生物質，可以進一步轉化為有用物質，逐步達到全株利用、零廢棄的目標。
隨著名列全球糧食核心的稻米生產與環境永續議題日益受到重視，在淨零排放與循環經濟趨勢下，林孟淳致力於提升農業副產物的經濟價值。本研究著眼於解決稻米生產過程中所產生的稻殼、稻稈等大量農業廢棄物，這些副產物若僅以傳統方式掩埋或焚燒，不僅分解效率緩慢，更成為溫室氣體的重要潛在來源。
「化感作用」（Allelopathy）是指一種生物產生一種或多種生物化學成分向環境釋出，以影響其他相鄰生物生長、生存與繁殖的生物學現象。研究團隊在實驗室中進行稻殼萃取物之活性成分純化，利用LC-MS系統分析，並在東京大學實驗室進行植物化感作用測試，進一步發現稻殼中的粗萃取物對於農田常見的惡性雜草「大花咸豐草」具有顯著的生長抑制效果。經與農藝系老師柯金存合作進行農田雜草測試後，證實這項發現為發展「生物除草劑」提供強而有力的科學支撐，能有效降低化學除草劑使用量。
這項研究在高教深耕計畫補助下，由林孟淳帶領蘇芬吟、蘇玉婷、洪逸蓁、王彥彰等4名學生，與東京大學生物技術研究中心博士刘又铭及教授岡田憲典共同合作完成。透過學術與產業實務對接，成功展示如何利用植物科學知識將農業負擔轉變為生機，具體落實嘉大對於特色研究、產業發展與環境永續的承諾。
嘉義大學農藝學系助理教授林孟淳研究團隊與日本東京大學跨國合作，利用稻殼與稻稈等農業廢棄物進行「化感作用」研究，發現其粗萃取物對於台灣農田常見的惡性雜草「大花咸豐草」具有顯著生長抑制效果。研究成果3月中旬在日本東京舉行的「2026日本植物學年會」及「日台植物聯合研討會」公開發表，成功將農業廢棄物轉化為「綠金」，為永續循環農業開創嶄新路徑。
春天，不只是季節的更替，也是許多人重新設定目標的時刻。隨著2026年春季到來，國立臺灣師範大學進修推廣學院春季班正式開放報名，課程內容涵蓋語言、人文藝術、專業技能、身心健康與樂齡學習等多元領域。其中，針對熟齡與樂齡族群推出的「植癒心流：正向園藝療癒課程」，以植物照護結合正向心理學概念，成為本季相當受到關注的特色課程之一。 在都市生活步調快速的環境中，不少人開始尋找讓身心放慢的方式。園藝療癒課程以正向心理學 PERMA 模型為概念基礎，透過植物生命週期作為人生隱喻，帶領學員在照顧植物與創作的過程中，重新感受生活節奏與內在平衡。 課程設計以「都市微型園藝」為特色，即使在陽台或室內空間，也能透過盆栽與植物創作體驗自然生活。課程同時結合正念覺察與「心流（Flow）」概念，透過與植物接觸與專注的手作過程，幫助學員紓解壓力、調節情緒。 八週課程安排多元創作內容，包括香草盆栽、生態瓶、植物拓印、苔球與乾燥花創作等，每週都能
當賴清德政府決定重啟核二、核三廠時，台灣才開始擔心核工人才不足問題，殊不知，被冷落多時的清大核工系已在「核電復興」時代，成為香餑餑了。不僅美國愛達荷國家實驗室來挖角，試用期保證年薪約新台幣303萬元，升正式後為383萬元；連核能技術領導廠商「西屋」也頻頻向清大爭取人才。 清大原子科學院院長葉宗洸回顧核工系的演變史說，「這儼然就是一部台灣的核電發展史，核工系跟核電是生命共同體，核電榮則榮、核電衰則衰。」 台灣是亞洲地區率先設立核工科系的國家之一。1956年清華大學在台灣復校，最先設立的就是原子科學研究所（原科所）；1961年，在清大教授與核子工程師的規劃與興建下，「清華水池式反應器」正式啟用（由通用公司設計的TRIGA反應器），這是台灣第一座、也是目前唯一持續運轉的研究用原子爐，因長期運轉以及在醫療科學的應用（硼中子捕獲治療，BNCT），名揚海外。 1964年，清大再成立核工系，成為台灣核工人才的搖籃；更是核一、核二、核三廠建造與營運的功臣，台電內部處處可見核工畢業生的身
國立中山大學校友總會昨舉行第12屆理事長交接典禮，擔任兩屆理事長黃烱輝卸任演說提到，對中山大學辦學充滿感動，更以捐贈2億元給母校與產業布局為校友會奠定厚實基礎。接任的陳建志擁有電機博士與EMBA雙學位背景，他宣示未來推動跨域整合與公益服務，讓校友專業成為社會公共資源。
中原大學表示，備受矚目的AI產業盛會「AI EXPO Taiwan 2026」正在台北圓山花博爭艷館舉行，中原大學不但是唯一大學主辦單位，教授胡筱薇還以IC之音Podcast節目「大智若魚」獲頒創作者影響力大賞，表現亮眼。
東海大學外文系講座教授何萬順日前榮獲教育部第69屆「學術獎」，成為本屆人文社會領域中，全國唯一來自私立大學的獲獎學者，更打破東海大學創校70年來的歷史紀錄。何萬順獲獎後隨即宣布將90萬元獎金全數捐出，並自掏腰包加碼10萬元，湊足100萬元成立「何萬順永續基金」，期許這筆基金能成為種子，回饋母校並提攜後輩。
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