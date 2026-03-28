教育部補助72大專改造諮商輔導空間 重隱私安心
學生心理健康議題越來越受社會重視，教育部近年陸續補助72所大專，改善諮商輔導空間，除了設計上強調溫暖和陪伴，也著重隱私，讓學生更能安心地前往諮詢。
義守大學的諮商輔導空間歷經一年的規劃和施工，今天舉辦啟用典禮，教育部學生事務及特殊教育司代理司長許嘉倩參與，見證空間的蛻變與提升。
義守大學重新規劃整體配置，大幅提升隱私保障與環境質感。新空間納入溫馨柔和的接待櫃檯、舒適的等候休憩區，以及具備隱密性與安全感的個別諮商室。
為了讓學生感到溫暖，全區採用輕柔色系佈置，構築出專業且具支持性的諮商輔導環境。在溫潤的氛圍下，學生能自在地抒發情緒，專業輔導人員也能在安適的環境中與學生展開深度對話，協助重整思緒，提供全方位的心理支持。
教育部已累計補助72所大專校院優化與改善諮商輔導環境及設備，並透過評鑑機制，協助大專改善諮商輔導空間。教育部期許透過資源挹注，在溫馨且穩固的支持網絡中，給予學生更深厚的心靈陪伴，建構充滿韌性與關懷的友善校園。
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