全球瘋搶核工人才！清大畢業生年薪380萬

當賴清德政府決定重啟核二、核三廠時，台灣才開始擔心核工人才不足問題，殊不知，被冷落多時的清大核工系已在「核電復興」時代，成為香餑餑了。不僅美國愛達荷國家實驗室來挖角，試用期保證年薪約新台幣303萬元，升正式後為383萬元；連核能技術領導廠商「西屋」也頻頻向清大爭取人才。



清大原子科學院院長葉宗洸回顧核工系的演變史說，「這儼然就是一部台灣的核電發展史，核工系跟核電是生命共同體，核電榮則榮、核電衰則衰。」

台灣是亞洲地區率先設立核工科系的國家之一。1956年清華大學在台灣復校，最先設立的就是原子科學研究所（原科所）；1961年，在清大教授與核子工程師的規劃與興建下，「清華水池式反應器」正式啟用（由通用公司設計的TRIGA反應器），這是台灣第一座、也是目前唯一持續運轉的研究用原子爐，因長期運轉以及在醫療科學的應用（硼中子捕獲治療，BNCT），名揚海外。

1964年，清大再成立核工系，成為台灣核工人才的搖籃；更是核一、核二、核三廠建造與營運的功臣，台電內部處處可見核工畢業生的身影。

但隨著1979年美國爆發三哩島核電廠事故、1986年蘇聯的車諾比核電廠出事、2011年日本福島核電廠因311海嘯而發生事故，導致多數國家對核電態度轉向保守，核工也逐漸成為非主流。

清大則順應時代轉型，核工系於1995年更名為「核子工程與工程物理學系」，研究與教學內涵擴充至工程物理領域；1997年更進一步改名為「工程與系統科學系」。

葉宗洸語帶遺憾地說，核能議題很專業，多數人並不了解核電廠設計是很安全的，細究這三起事件都是人為因素所造成，例如東京電力公司擔心鉅額損失，不願意斷然處置（第一時間就關閉核電廠），造成反應爐過熱而引發氫氣爆炸，在外界「似是而非」的宣導下，導致核能一直被汙名化至今。

台灣的處境尤為嚴峻，當政府於2016年開始執行「2025非核家園」政策時，清大核工也迎來最艱困招生期，每年招生100個學生，僅有八、九個選讀「核工專業領域」，多數畢業生都轉往半導體等高科技產業發展，核工博士班甚至僅剩一名學生。

核能安全委員會主委陳明真在立院備詢時坦言，在非核家園政策下，很多學生考慮到未來工作，不願意選擇核能專業。

「非核家園政策九年期間，對台灣數十年的深厚核工基礎帶來不小衝擊，導致年輕學子對收拾善後的電廠除役與核廢處置工作興趣缺缺，更遑論人才培育了。」葉宗洸說。

尤為可惜的是，10年前有三位在熱流、材料領域的資深教授被挖角到香港教書，「他們都是核工界的中流砥柱，連優秀師資都被挖走，你覺得學生會有意願來念核工嗎？」葉宗洸反問。

AI產業爆發，迎來「核電復興」時代

誰會料到，隨著氣候變遷議題愈來愈重要，核能成為「淨零碳排」重要選項。尤其是國際能源總署（IEA）2021年發布的《2050年淨零排放：全球能源部門路徑》，預估在2050年淨零的情境下，全球核電裝置容量約為2020年的2〜3倍。

該目標不僅成為2023年「COP28」的重要倡議，美、日、英等20多國更簽署聯合宣言，承諾於2050年前將全球核能發電容量提高至2020年的三倍，以實現淨零目標；加上近幾年AI產業崛起，用電激增，遂迎來「核電復興」時代，人才緊缺議題浮出檯面。

這也促使清大核工系所成為產業獵才的首選標的。2024年美國的愛達荷國家實驗室（前身是1949年設立的國家反應爐試驗站）到清大交流訪問，主要任務之一就是「挖角」。他們對學生說，博士研究生如願意到實驗室上班，新人試用期保證年薪9萬5000美元（約新台幣303萬元），升為正式職員後，年薪12萬美元（約新台幣383萬元）。

近期，美國核電大廠「西屋電器」（核三廠就是採用其設計的反應器）更是頻頻請清大推薦人才，「他們反應器的訂單大增，已經跟我要過好幾次學生，以因應美國核電廠的需求，顯見全球核工人才嚴重不足，」葉宗洸說，清大每年頂多培養20幾位核工專業的碩博士生，難以滿足市場需求。

正因如此，所以當總統賴清德於3月21日公開表示，核二、核三廠相關重啟計畫將於3月底前送交核安會審議時，各界才猛然警覺「現有人力能否因應重啟核電廠」的問題。

清華水池式反應器是台灣第一座、也是目前唯一持續運轉的研究用原子爐。圖 ／遠見資料照（池孟諭攝）

全球產官學研跨國爭搶核工人才

台電董事長曾文生在接受國民黨立委鄭正鈐質詢時說，核二廠、核三廠停機後，人員還是滿編的；核能事業部1866人都還維持著。

經濟部長龔明鑫則回應表示，原子能委員會改為核能安全委員會後，核工人才並未流失，轄下的國家原子能科技研究院保留專業人才，繼續研究小型模組化反應器（SMR）等新核能技術。

但葉宗洸認為，台電說核二、核三廠都是滿編，這個「滿編」應是扣除屆臨退休以及提前退休的「遇缺不補」員額，非正常營運的總人力，「政府須確保在非核家園政策推動期間流失的人才，得以順利回補。否則即使機組延役許可，仍可能因專業運轉人力不足，面臨無法起動的窘境。」

他進一步建議，台電趕緊回聘離職或退休人力，這些都是非常資深的工程師，可以解決重啟核電的困境。

毫無疑問，突如其來的中東戰爭所導致的能源危機，更凸顯出核電的重要性，美國已有40多家公司投入研發SMR與微型核工廠，其他國家也陸續跟進，讓SMR成為低碳、分散電力供應的趨勢。

在淨零碳排、AI崛起以及能源多元分散下，核電已強勢回歸，各國產官學研無不跨國爭搶人才，反觀台灣呢？「這兩年在核電復興時代下，選擇清大核工專業的學生從10個成長至12〜15個，招生人數不再減少，就是一件好事，我們一定可以將人才吸引回來，重返過去在核工領域的榮耀。」葉宗洸看到一線曙光。

（本文出自2026.03.27《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）