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中山校友總會交棒 黃烱輝捐2億元卸任、陳建志布局跨域整合

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
中山大學校友總會昨舉行第12屆理事長交接典禮，左起黃烱輝、李志鵬、鄭英耀、陳建志。記者郭韋綺／攝影
中山大學校友總會昨舉行第12屆理事長交接典禮，左起黃烱輝、李志鵬、鄭英耀、陳建志。記者郭韋綺／攝影

國立中山大學校友總會昨舉行第12屆理事長交接典禮，擔任兩屆理事長黃烱輝卸任演說提到，對中山大學辦學充滿感動，更以捐贈2億元給母校與產業布局為校友會奠定厚實基礎。接任的陳建志擁有電機博士與EMBA雙學位背景，他宣示未來推動跨域整合與公益服務，讓校友專業成為社會公共資源。

交接典禮由中山大學校長李志鵬監交，教育部長鄭英耀也受邀出席並致詞提到，他在中山大學從教授到擔任校長整整40年，青春歲月全部奉獻給中山，他也說，中山人貢獻無所不在，黃烱輝大手筆捐出2億元挹注校務基金，讓他感念在心。

黃烱輝任內以企業經營經驗帶領校友會運作，致力強化校友與母校之間的連結，他出身農家、白手起家，帶領欣巴巴事業轉型為上市公司，多次獲得國家卓越建設獎肯定，堅持淬鍊的人生理念也延伸至校友會經營，強調穩健推動與長期累積。

校友會事務上，黃烱輝推動多項大型活動，包括主辦校友總會聯合春酒、協辦40周年校慶聯合餐會，促進校友情誼與凝聚力；同時設立公益信託巴巴慈善基金，長期投入公益與弱勢關懷，將企業資源轉化為社會回饋。

此外，他也以實際行動支持母校發展，捐贈2億元專款用於中山大學醫學教育建設，該筆資金已全數撥入，成為校務發展重要資源之一，展現對母校長期支持。

陳建志現任北極光電及華彩塗料總經理，為海順營造負責人，擁有中正大學電機博士與中山大學EMBA學歷，曾獲中山大學工學院傑出校友，以及中小企業創新研究獎、台灣精品獎等肯定。

陳建志同樣出身農家，提及父母的栽培與教育，強調將延續踏實與堅毅精神，投入校友服務與社會公益，他表示，未來校務執行將聚焦兩大方向，包括擴大公益活動參與，以及推動跨域整合機制。

另將串聯全台校友資源推動公益愛行腳，持續投入在地關懷，規劃成立「中山跨域顧問平台」，整合校友在健康、法律與財務等領域的專業，提供具公益性質的諮詢服務。

國立中山大學校友總會昨舉行第12屆理事長交接典禮，中山大學校長李志鵬監交，右為新任理事長陳建志、左為卸任理事長黃烱輝。記者郭韋綺／攝影
國立中山大學校友總會昨舉行第12屆理事長交接典禮，中山大學校長李志鵬監交，右為新任理事長陳建志、左為卸任理事長黃烱輝。記者郭韋綺／攝影

教育部長鄭英耀受邀出席中山大學校友總會第12屆理事長交接典禮。記者郭韋綺／攝影
教育部長鄭英耀受邀出席中山大學校友總會第12屆理事長交接典禮。記者郭韋綺／攝影

中山大學校友總會昨舉行第12屆理事長交接典禮。記者郭韋綺／攝影
中山大學校友總會昨舉行第12屆理事長交接典禮。記者郭韋綺／攝影

中山大學 鄭英耀

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