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AI EXPO Taiwan 2026產業盛會 中原大學表現耀眼

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
副總統蕭美琴在中原大學智慧運算與量子資訊學院展區，與中原大學師長合影。圖／中原大學提供
副總統蕭美琴在中原大學智慧運算與量子資訊學院展區，與中原大學師長合影。圖／中原大學提供

中原大學表示，備受矚目的AI產業盛會「AI EXPO Taiwan 2026」正在台北圓山花博爭艷館舉行，中原大學不但是唯一大學主辦單位，教授胡筱薇還以IC之音Podcast節目「大智若魚」獲頒創作者影響力大賞，表現亮眼。

胡筱薇是中原大學智慧運算與大數據學士班主任，「大智若魚」節目贏得Poadcast類年度風雲創作者、潛力新星創作者評審團兩大獎，節目以「讓你秒懂AI的資料科學家」為定位，透過輕鬆對話的方式拆解AI技術與趨勢，她強調家長與教育者的陪伴、引導，仍然是AI無法取代的關鍵價值。

中原大學說明，AI EXPO Taiwan 2026以「AI．X」為核心主軸，對接國家「AI新十大建設」，吸引國家級研發單位、產業代表與專業人士超過萬人齊聚一堂，日前開幕典禮台北市長蔣萬安等產官學代都到場，

今年主論壇「不知講堂（X Forum）」，由中原大學量子資訊中心主任、講座教授張慶瑞，與Google Quantum AI，及NVIDIA專家同台對談，張慶瑞是聯合國認證「世界量子百強」專家，論壇聚焦「AI×量子×極限算力」的技術交匯，深入探討量子技術與極限算力的未來布局。

開幕當天，副總統蕭美琴也參觀中原大學智慧運算與量子資訊學院展區，了解中原大學在AI、量子科技的人才培育、產業應用與科普推廣的成果。院長邱謙松導覽時表示，隨著AI快速發展，算力與效率瓶頸日益浮現，量子科技正是突破關鍵。

中原大學已與仁寶電腦、凱衛資訊合作布局金融量子應用，發揮量子AI落地產業的潛力。現場展出的「若貓」量子AI互動面板，是中原大學與帝闊智慧科技、台灣量子電腦暨資訊科技協會的合作成果，透過互動方式，推廣量子科普教育。邱謙松強調，量子與AI不只是未來，而是正在發生的現在；中原大學的目標是「把未來，算得更近」。

中原大學教授胡筱薇獲「創作者影響力大賞」年度風雲創作者。圖／中原大學提供
中原大學教授胡筱薇獲「創作者影響力大賞」年度風雲創作者。圖／中原大學提供

台北市長蔣萬安（右4）、中原大學量子資訊中心主任張慶瑞（右1）擔任開幕啟動儀式嘉賓。圖／中原大學提供
台北市長蔣萬安（右4）、中原大學量子資訊中心主任張慶瑞（右1）擔任開幕啟動儀式嘉賓。圖／中原大學提供

蕭美琴 中原大學

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