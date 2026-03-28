東海大學教授獲教育部學術獎 獎金霸氣全捐出助學子

東海大學外文系講座教授何萬順日前榮獲教育部第69屆「學術獎」，成為本屆人文社會領域中，全國唯一來自私立大學的獲獎學者，更打破東海大學創校70年來的歷史紀錄。何萬順獲獎後隨即宣布將90萬元獎金全數捐出，並自掏腰包加碼10萬元，湊足100萬元成立「何萬順永續基金」，期許這筆基金能成為種子，回饋母校並提攜後輩。

何萬順當年報考大學時，深受父母價值觀影響，儘管可以錄取擁有優渥補助的師範大學，但他最終選擇放棄公立學校，來到大肚山下的東海大學。對何萬順而言，東海是一所「上帝創辦的學校」，在戒嚴時期封閉的社會中，東海獨立的基督精神與博雅教育傳統，為他提供了一方啟蒙心智的自由淨土。

何萬順重要的學術貢獻之一，是創建全球最大規模的量詞語言資料庫，資料庫已紀錄高達3338種語言，為全球語言學界提供極其珍貴的研究基石。此外，何於2003年創辦「台灣語言學期刊」，並擔任主編至今20多年，憑藉卓越的學術堅持與國際視野，成功推動台灣語言學研究與世界接軌，大幅提升台灣在國際學術版圖的能見度與影響力。

何萬順不僅持續在國際頂尖期刊發表研究成果，展現驚人的學術能量，更積極推動學術傳承，目前亦擔任國科會「台灣學術期刊開放取用平台」諮詢委員會召集人。此次獲獎，不僅是對他個人學術底蘊與教育熱忱的最高肯定，更證明即便在私校環境中，只要堅持學術初衷，依然能產出具備世界級水準的研究成果。

東海大學校長張國恩指出，本屆教育部「學術獎」全國僅18位，何萬順的獲獎，證明東海深厚的人文精神與研究能量。

何萬順說，在資源相對受限的私校環境下，每一分學術成就的累積都相當珍貴，從政大回到東海後，他的學術研究迅速增加，因為住在東海校內的他擁有非常好的學術研究環境，能獲得教育部的肯定讓他倍感榮耀，至於這筆90萬的獎金對他來說是「上帝給予的意外之財」，理應奉獻給培養他的母校東海大學。此外，他自己再加碼捐出10萬元新台幣，共捐出百萬作為獎學金。

東海大學外文系講座教授何萬順(左)榮獲教育部第69屆「學術獎」、將90萬獎金全數捐出，並自掏腰包加碼10萬元，湊足100萬元成立「何萬順永續基金」。圖／東海大學提供