高粱酒糟減碳近5成 金大食品系打造金門永續農業新模式
在全球氣候變遷與永續發展議題升溫之際，國立金門大學食品科學系以在地產業為實驗場域，從畜牧減碳到高齡營養，逐步建構兼顧環境與民生的永續模式。
金大食品系主任楊楷民指出，畜牧業為金門重要產業，但同時也是甲烷排放來源之一，為降低對環境衝擊，系上研究團隊嘗試將金門特有的高粱酒糟導入飼料配方，教授李欣玫帶領研究顯示，在不影響動物生長情況下，可有效降低近五成甲烷排放量。
相關成果已刊登於國際期刊《Journal of Animal Science》，讓金門循環利用的經驗走向國際，也為畜牧業減碳提供具體路徑。
除環境面向，研究團隊也將觸角延伸至高齡社會需求，楊楷民與業者合作開發「高粱素鬆」，以紅高粱穀粉為基底，強調高蛋白、高纖與抗氧化特性，並兼顧口感與咀嚼便利性，鎖定銀髮族營養補充。該產品日前在「長期照顧永續發展論壇」獲得特優肯定，目前已推廣至多處社區關懷據點，深獲長者好評，展現友善高齡食力。
金門大學校長陳建民表示，金門具備獨特的地理環境與產業條件，學校在大學社會責任（USR）計畫支持下，強調「貼近在地、回應需求」，從農業、食品到長照，串聯學術研究與地方發展，期望在離島打造「同島共生共好」的永續典範。
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