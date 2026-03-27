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影／太陽能「貼」車體 高科大打造700公里續航力電動車

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
高科大新一代太陽能車款阿波羅9號（Apollo IX），外觀造型已接近市面上的車輛，續航力更可達6、700公里。記者郭韋綺／攝影
高科大新一代太陽能車款阿波羅9號（Apollo IX），外觀造型已接近市面上的車輛，續航力更可達6、700公里。記者郭韋綺／攝影

全球石油能源情勢緊張，太陽能電動車被視為下一個世代交通解方。國立高雄科技大學模具工程系教授艾和昌團隊耗費30年研發技術再突破，整合輕量化材料、太陽能與氣動設計，打造新一代高效能車款阿波羅9號（Apollo IX），外觀造型已接近市面上的車輛，續航力可達6、700公里，減少路上找加油站、充電樁。

艾和昌指出，此次技術核心突破在於車體極致輕量化，電動車因搭載蓄電池重量較高，必須透過複合材料降低車重，提升能源使用效率，新一代車輛含電池與兩名駕駛約600公斤，大幅優於一般電動車動輒1至2噸的重量。

另將太陽能電池直接披覆在車體表面，有如「太陽能皮膚」設計，不僅克服高溫對發電效率影響，兼顧曲面貼合需求，使車輛在行駛過程中仍能穩定發電，提升續航力表現。

氣動力設計則是另一項關鍵突破，不僅降低車體風阻，車尾導入擴散器裝置，優化氣流通過車體後的尾流表現，即使在強風環境下，也能維持行駛穩定性，兼顧速度與安全。

此外，車輛搭載智慧能源管理系統，可即時監測氣溫、日照與天候變化，並回饋最佳行駛策略，例如在特定時速下可預估剩餘續航里程，或因應降雨等環境變化，自動調整能源分配，提升整體運行效率。

1990年代誕生初代「阿波羅一號」車款，僅能在校園短距行駛，隨著技術成熟，第三代車型已可完成南北長途測試，之後更進軍澳洲太陽能車賽，完成3000公里挑戰；最新第9代雙人座車型，電池加太陽能續航力大幅提升至6、700公里，最高時速120公里。

艾和昌說，這款太陽能電動車是台灣首輛自主研發，以雙人座駕售價約80萬至110萬元，現正投入研發5人座休旅款式，未來導入自動駕駛技術朝智慧化和無人化發展，全球油價高漲、還找不到解套方法之際，「可以立即量產」。

「太陽的能源是不會終止的。」艾和昌表示，台灣推動再生能源，太陽光電是關鍵項目之一，技術成熟、產業鏈完整，而太陽能電池即為半導體應用，核心材料為矽晶圓，透過矽將光能轉換為電能，與台灣半導體產業高度重疊。

他說，台灣是全球半導體生產重鎮，從晶圓製造到製程整合皆具備國際競爭力，若能將既有優勢延伸至太陽能電動車領域，有機會在新一波能源與交通革命中取得關鍵地位。

過去特斯拉發展電動車，帶動全球市場快速發展，台灣雖掌握關鍵零組件，卻未能在整車領域取得主導角色，直言「這次不能再錯過太陽能電動車的發展」。

澳洲推動太陽能車的推手Hans Tholstrup（左）來台觀摩乘坐太能楊電動車阿波羅9號，右為高科大模具工程系教授艾和昌。記者郭韋綺／攝影
澳洲推動太陽能車的推手Hans Tholstrup（左）來台觀摩乘坐太能楊電動車阿波羅9號，右為高科大模具工程系教授艾和昌。記者郭韋綺／攝影

高科大新一代太陽澳昭能車款阿波羅9號（Apollo IX），外觀造型已接近市面上的車輛，續航力更可達6、700公里。記者郭韋綺／攝影
高科大新一代太陽澳昭能車款阿波羅9號（Apollo IX），外觀造型已接近市面上的車輛，續航力更可達6、700公里。記者郭韋綺／攝影

高科大研發太陽能電動車耗時長達30年，最新9代車型節能、續航力提升，已具備量產潛力。記者郭韋綺／攝影
高科大研發太陽能電動車耗時長達30年，最新9代車型節能、續航力提升，已具備量產潛力。記者郭韋綺／攝影

電動車 太陽能 高雄科技大學

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