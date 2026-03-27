快訊

觀音指示餵狗…「愛媽」有沒有飼主責任？野保、動保團體要農業部說清楚

校園性平／案件破萬資源撐不住 第一線教師壓力爆表

政治不難，說謊就好？英國推「反欺騙立法工程」

聽新聞
0:00 / 0:00

中原大學QS學科排名挺進全球前150 台灣私校唯一入榜

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
中原大學主辦台灣華語文教學年會暨國際學術研討會。圖／中原大學提供
中原大學主辦台灣華語文教學年會暨國際學術研討會。圖／中原大學提供

中原大學表示，英國高等教育調查機構QS公布2026年世界大學學科排名，中原大學在「古典學與古代史」學科名列全球51至150名，台灣僅有6所大學進入該學科全球前150名，中原大學是唯一入榜的私立大學，展現在人文經典研究領域的學術能量與辦學特色。

QS新公布世界大學「古典學與古代史（Classics & Ancient History）」學科排名，台灣6所入榜的大學有台大、政大、台師大、清華、中正大學與中原。

中原大學校務研究暨評鑑中心表示，古典學與古代史學科在QS排名中的評分結構，以學術聲譽占90%為最大宗，其次為雇主聲譽，中原大學人文與教育學院深耕華語文教學、數位教學應用及國際學術交流，已顯著累積相關領域的研究能量與國際能見度，進而帶動學術聲譽整體提升。

人文與教育學院院長彭妮絲指出，學院近年在學術研究、國際交流、教學創新與跨國合作等面向穩健深耕，成果累積成為國際可見的學術聲譽，無論經由國際講座，與主辦大型國際學術研討會，推動結合AI與古典文學教學的創新應用，或跨國合作出版學術專書，都顯示中原大學在人文領域的發展逐步走向國際，並持續擴大學術影響力。

在教學創新方面，中原大學於114學年度推廣以AI為技術核心的MetaDisplay系統，並由應用華語文學系師生結合唐詩、古代漢語及文字學等教學，推動古典文本與數位科技融合。相關成果已於國內發表5篇論文，展現人文學科在AI時代下的創新。

中原大學在QS 2026年世界大學學科排名「古典學與古代史」學科中，為台灣私校唯一入榜。圖／中原大學提供
中原大學在QS 2026年世界大學學科排名「古典學與古代史」學科中，為台灣私校唯一入榜。圖／中原大學提供

台師大 中原大學 私立大學

延伸閱讀

英國QS全球不同學科排名榜 香港5科位列前10

英國QS世界大學學科排名 台灣大學39項搶進全球100強

靜宜大學國際化私校第一 THE影響力排名雙指標全台居冠

相關新聞

警衛好忙！中山大學不只猴子之亂 超大綠鬣蜥也現身校園

高雄中山大學緊鄰柴山，校內師生長年飽受台灣獼猴之苦，近日校園內又出現一隻體型將近1公尺的綠鬣蜥，警衛發現後前往捕抓。校方表示，保全人員第一時間先限制綠鬣蜥行動，確保現場安全，隨後即交由主管機關及專業人員接手，相關作為均依既有通報與安全處理原則辦理。

中原大學QS學科排名挺進全球前150 台灣私校唯一入榜

中原大學表示，英國高等教育調查機構QS公布2026年世界大學學科排名，中原大學在「古典學與古代史」學科名列全球51至150名，台灣僅有6所大學進入該學科全球前150名，中原大學是唯一入榜的私立大學，展現在人文經典研究領域的學術能量與辦學特色。

挑戰一級賽事！嘉南藥大師生「越南烹飪挑戰賽」獲佳績

嘉南藥理大學餐旅管理系王明煌老師帶領學生江柏億、陳冠豪及胡士宏跨海參加「第11屆越南烹飪挑戰賽（VNCC）」，昨天拿下1銀、3銅、1佳作佳績。

中央大學攜手勢流科技、台灣西門子 深化產學合作

中央大學表示，勢流科技攜手台灣西門子與中大簽署產學合作，深化工程教育和產業實務緊密接軌，提供西門子Simcenter™整合工程模擬與測試的軟體，給中大機械工程系教學及研究使用。

新血崩盤／人數較日韓少到可怕 揭年輕師進不了大學真相

台灣高等教育師資結構老化，「新血斷層」問題比日、韓更嚴峻，30至39歲的青壯年教師較日、韓低一成上下，更與國際頂尖大學相反，這不僅凸顯青年學者職涯困境，也預示著未來高教人才庫的斷代危機。資深教授直言數據「很可怕」，推測可能原因有二。

中央大學新辨識35處極地冰下湖 有助預測海平面變化

國立中央大學太空及遙測研究中心與台灣極地研究中心助理教授鄭懷傑，近期於The Cryosphere發表最新研究，透過多年衛星觀測資料，在加拿大北極冰河底部辨識出多處「活躍冰下湖」，為理解極地冰河底部水文系統與冰河動力提供重要線索。也評估若未來能持續監測冰下湖變化，將有助提升預測冰河消融與全球海平面面化的能力。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。