中原大學QS學科排名挺進全球前150 台灣私校唯一入榜

中原大學表示，英國高等教育調查機構QS公布2026年世界大學學科排名，中原大學在「古典學與古代史」學科名列全球51至150名，台灣僅有6所大學進入該學科全球前150名，中原大學是唯一入榜的私立大學，展現在人文經典研究領域的學術能量與辦學特色。

QS新公布世界大學「古典學與古代史（Classics & Ancient History）」學科排名，台灣6所入榜的大學有台大、政大、台師大、清華、中正大學與中原。

中原大學校務研究暨評鑑中心表示，古典學與古代史學科在QS排名中的評分結構，以學術聲譽占90%為最大宗，其次為雇主聲譽，中原大學人文與教育學院深耕華語文教學、數位教學應用及國際學術交流，已顯著累積相關領域的研究能量與國際能見度，進而帶動學術聲譽整體提升。

人文與教育學院院長彭妮絲指出，學院近年在學術研究、國際交流、教學創新與跨國合作等面向穩健深耕，成果累積成為國際可見的學術聲譽，無論經由國際講座，與主辦大型國際學術研討會，推動結合AI與古典文學教學的創新應用，或跨國合作出版學術專書，都顯示中原大學在人文領域的發展逐步走向國際，並持續擴大學術影響力。

在教學創新方面，中原大學於114學年度推廣以AI為技術核心的MetaDisplay系統，並由應用華語文學系師生結合唐詩、古代漢語及文字學等教學，推動古典文本與數位科技融合。相關成果已於國內發表5篇論文，展現人文學科在AI時代下的創新。

中原大學在QS 2026年世界大學學科排名「古典學與古代史」學科中，為台灣私校唯一入榜。圖／中原大學提供