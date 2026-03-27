挑戰一級賽事！嘉南藥大師生「越南烹飪挑戰賽」獲佳績
嘉南藥理大學餐旅管理系王明煌老師帶領學生江柏億、陳冠豪及胡士宏跨海參加「第11屆越南烹飪挑戰賽（VNCC）」，昨天拿下1銀、3銅、1佳作佳績。
比賽在越南胡志明市舉辦，是世界廚師協會（WACS）官方認證一級賽事，評分標準嚴苛，有台灣、馬來西亞、印尼、菲律賓、泰國、新加坡及澳洲等國1百多廚藝好手競技。
校方表示，這是越南歷年競爭最激烈一屆，嘉藥師生能脫穎而出實屬不易。不僅展現嘉藥學術與就業力，更證明在國際賽事的專業實力不容小覷。
3名學生首次挑戰國際賽事，都能展現獨特料理創意。達德商工餐飲科畢業的江柏億，在傳統披薩與植物性披薩項目以台灣經典「三杯」風味為基底，製作三杯綜合菇披薩，成功做出與傳統紅醬披薩差異，勇奪銅牌。
青年高中烘焙技能班畢業的陳冠豪，大學期間毅然轉戰烹飪領域，展現精緻刀工，將馬鈴薯切薄片夾入鮮蝦，打造口感豐富的馬鈴薯塔順利摘銅。
北港農工畢業的資訊科學生胡士宏，高中參加大學參訪時意外發現對餐旅的熱愛，他以台灣辦桌經典菜色龍蝦三明治為靈感，以大會提供的薯餅取代吐司，搭配特製紅燒肉風味醬汁，端出滿滿台味的「醬香豬肉馬鈴薯盅佐薯餅鮮蝦三明治」，讓評審大為驚豔，同樣榮獲銅牌肯定。
帶隊的王明煌老師也以「鱈魚三吃」展現零浪費的永續料理精神，將食材運用淋漓盡致。除了煎烤炸更巧妙將剩餘魚肉拌入馬鈴薯製成可樂魚餅，佐以獨特香料奶油與菠菜奶油白醬，獲評審讚賞；另一道「青醬糯米雞肉捲」則搭配越南在地腰果創造豐富口感，再添1銀、1佳作。
餐旅系主任戴揚飛表示，師生在國際賽場的優異表現，證明學校致力營造多元且接軌國際的學習環境，獲獎學生充分展現跨領域學習成果，將台灣在地風味巧妙融入西式料理，更在高壓賽事展現成熟的抗壓性與實作能力。
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