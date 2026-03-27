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挑戰一級賽事！嘉南藥大師生「越南烹飪挑戰賽」獲佳績

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
嘉南藥理大學餐旅系師生參加世界廚師協會認證越南烹飪挑戰賽同獲佳績。圖／餐旅系提供
嘉南藥理大學餐旅系師生參加世界廚師協會認證越南烹飪挑戰賽同獲佳績。圖／餐旅系提供

嘉南藥理大學餐旅管理系王明煌老師帶領學生江柏億、陳冠豪及胡士宏跨海參加「第11屆越南烹飪挑戰賽（VNCC）」，昨天拿下1銀、3銅、1佳作佳績。

比賽在越南胡志明市舉辦，是世界廚師協會（WACS）官方認證一級賽事，評分標準嚴苛，有台灣、馬來西亞、印尼、菲律賓、泰國、新加坡及澳洲等國1百多廚藝好手競技。

校方表示，這是越南歷年競爭最激烈一屆，嘉藥師生能脫穎而出實屬不易。不僅展現嘉藥學術與就業力，更證明在國際賽事的專業實力不容小覷。

3名學生首次挑戰國際賽事，都能展現獨特料理創意。達德商工餐飲科畢業的江柏億，在傳統披薩與植物性披薩項目以台灣經典「三杯」風味為基底，製作三杯綜合菇披薩，成功做出與傳統紅醬披薩差異，勇奪銅牌。

青年高中烘焙技能班畢業的陳冠豪，大學期間毅然轉戰烹飪領域，展現精緻刀工，將馬鈴薯切薄片夾入鮮蝦，打造口感豐富的馬鈴薯塔順利摘銅。

北港農工畢業的資訊科學生胡士宏，高中參加大學參訪時意外發現對餐旅的熱愛，他以台灣辦桌經典菜色龍蝦三明治為靈感，以大會提供的薯餅取代吐司，搭配特製紅燒肉風味醬汁，端出滿滿台味的「醬香豬肉馬鈴薯盅佐薯餅鮮蝦三明治」，讓評審大為驚豔，同樣榮獲銅牌肯定。

帶隊的王明煌老師也以「鱈魚三吃」展現零浪費的永續料理精神，將食材運用淋漓盡致。除了煎烤炸更巧妙將剩餘魚肉拌入馬鈴薯製成可樂魚餅，佐以獨特香料奶油與菠菜奶油白醬，獲評審讚賞；另一道「青醬糯米雞肉捲」則搭配越南在地腰果創造豐富口感，再添1銀、1佳作。

餐旅系主任戴揚飛表示，師生在國際賽場的優異表現，證明學校致力營造多元且接軌國際的學習環境，獲獎學生充分展現跨領域學習成果，將台灣在地風味巧妙融入西式料理，更在高壓賽事展現成熟的抗壓性與實作能力。

嘉南藥理大學餐旅系師生參加世界廚師協會認證越南烹飪挑戰賽同獲佳績。圖／餐旅系提供
嘉南藥理大學餐旅系師生參加世界廚師協會認證越南烹飪挑戰賽同獲佳績。圖／餐旅系提供

嘉南藥理大學餐旅系師生參加世界廚師協會認證越南烹飪挑戰賽同獲佳績。圖／餐旅系提供
嘉南藥理大學餐旅系師生參加世界廚師協會認證越南烹飪挑戰賽同獲佳績。圖／餐旅系提供

嘉南藥理大學餐旅系師生參加世界廚師協會認證越南烹飪挑戰賽同獲佳績。圖／餐旅系提供
嘉南藥理大學餐旅系師生參加世界廚師協會認證越南烹飪挑戰賽同獲佳績。圖／餐旅系提供

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