英國QS世界大學排名 台北大學社會、法律雙進榜…校長：可以拿來正衣冠
最新公布的英國QS世界大學學科排名（QS Subject Rankings，2026），台北大學共有「社會學（Sociology）」與「法律（Law）」兩領域入榜。台北大學指出，社會學領域已連續五年進入全球排名，且穩定維持於200～300名區間，顯示該領域在研究能量與國際能見度方面具備長期累積的優勢；法律領域則為今年首度入榜，排名落在301～350名之間，象徵學校法律學群教育與研究成果近年獲得顯著的躍遷。
台北大學說，在法律領域，台北大學在「學術聲譽（Academic Reputation）」及「論文平均被引用次數（Citations per Paper）」兩項關鍵指標的表現尤為突出，在台灣入榜的大學中，該二項指標位居全國第二。同時就領域整體排名而言，台北大學排名位居全國前三，顯示該校法律學群教師（含法律系及犯防所）的研究品質與學術影響力已躋身台灣頂尖水準。
台北大學校長林道通指出，世界大學排名是反映大學影響力的一面鏡子，我們可以拿來「正衣冠」，但是排名照不出學校的長期投入與身為北大人的自信。未來，台北大學將攜手七大學院，持續深化研究能量、提升國際學術合作與能見度，並以優質教學與研究成果，回應社會需求。
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