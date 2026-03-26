中央大學攜手勢流科技、台灣西門子 深化產學合作

中央大學表示，勢流科技攜手台灣西門子與中大簽署產學合作，深化工程教育和產業實務緊密接軌，提供西門子Simcenter™整合工程模擬與測試的軟體，給中大機械工程系教學及研究使用。

中大指出，此次合作象徵產、學、研三方在工程模擬與數位工程領域的深度結盟，期望透過產業等級工程工具的導入，協助學生在學期間，就建立與產業接軌的工程分析能力，縮短學用落差，培育具備即戰力的工程專業人才。

勢流科技為台灣知名的專業計算機輔助工程（CAE）軟體代理與技術服務公司，大說明，這次合作結合西門子具公信力的認證資格，彌補數位轉型過程中的技能缺口，培育未來人才庫。認證不僅是證書的累積，更能建立專業自信、驗證技術能力，並確保從業人員維持市場競爭力。

2025年7月，西門子於 Coursera 平台推出全新「Expedite –產業技能Microcredential」課程，內容涵蓋產業基礎知識、EDA 技術解析、設計與製造（PLM）、新興技術，以及商務思維與核心技能。該課程是基於客戶與合作夥伴的回饋精心規畫，採用人工智慧虛擬導師與情境式學習，提供互動式學習體驗。

中央大學校長蕭述三指出，中央大學長期重視理工教育與前瞻研究的整合發展，機械工程學系在結構、熱流與系統工程等領域，都具備深厚的研究能量與教學基礎，此次導入Simcenter工程模擬軟體，將有助於深化教學與研究的結合，讓學生在理論學習之外，能透過實際模擬工具驗證設計假設，培養系統化、跨領域的工程思維。校方也期盼透過與產業夥伴的持續合作，使課程內容與研究方向更貼近產業實務需求，進一步提升學生的實務能力與國際競爭力。

台灣西門子董事長陳晧璋認為，西門子長期致力於推動數位工程技術的落地與人才培育，Simcenter作為西門子旗下重要的工程模擬平台，能協助工程師在設計初期即進行多面向驗證與最佳化。透過此次合作，將產業實際使用的工程模擬工具導入校園，讓學生在學期間即可熟悉產業標準流程與工程方法，為未來投入工程領域與產業發展奠定穩固基礎。

勢流科技總經理陳忠懋表示，勢流科技長期深耕工程模擬與產業應用服務，深刻理解企業在產品研發過程中，對於設計驗證效率、分析精準度與工程決策品質的高度需求。這次合作不僅是軟體資源的提供，更希望將多年累積的產業應用經驗，與工程實務觀點帶入校園，協助學生在學期間即建立正確且可落地的工程分析能力。

Simcenter涵蓋結構、熱流與多物理場分析，是產業中廣泛採用的工程模擬平台，學生不只學習操作工具，還能真正理解模擬在工程設計與研發決策中的關鍵價值，為未來進入產業或投入研究發展做好充分準備。

在數位工程與智慧製造浪潮持續加速的背景下，本次合作將為台灣工程教育注入新動能，推動學界與產業的深度融合，培育更多能即時銜接產業需求、具備國際競爭力的工程專業人才。

中央大學與勢流科技、台灣西門子簽署產學合作。圖／中央大學提供

在數位工程與智慧製造浪潮持續加速的背景下，合作將為台灣工程教育注入新動能。圖／中央大學提供