警衛好忙！中山大學不只猴子之亂 超大綠鬣蜥也現身校園
高雄中山大學緊鄰柴山，校內師生長年飽受台灣獼猴之苦，近日校園內又出現一隻體型將近1公尺的綠鬣蜥，警衛發現後前往捕抓。校方表示，保全人員第一時間先限制綠鬣蜥行動，確保現場安全，隨後即交由主管機關及專業人員接手，相關作為均依既有通報與安全處理原則辦理。
近日有一隻綠鬣蜥現身網球場，校內保全人員獲報後前往捕抓。學生發文說，「現在中山大學要趕猴子，也要抓綠鬣蜥了」、「中山警衛真忙，打猴子外還要打一公尺超大綠鬣蜥」。
國立中山大學表示，綠鬣蜥屬大型外來入侵物種，於開放校園活動可能影響人員通行安全及既有生態，所以學校基於預防原則，即時採取必要應處措施。
校方說，接獲通報後，依規定向主管機關通報，並配合具權責之專業單位依法處理。考量校園地形開放、動物行動迅速，為避免其持續於人員密集區域活動，校內保全人員於第一時間先行限制其行動並確保現場安全，隨後即交由主管機關及專業人員接手。
校方也提醒師生，如發現綠鬣蜥或其他野生動物，請保持距離、避免自行處理，應通報校安中心或1999市民服務專線，由專業單位處置。同時也呼籲外界理性看待網路訊息，避免未經完整了解而產生誤解。中山大學強調，所有應處作為皆以「保障校園師生安全」及「依法配合主管機關」為最高原則。
▪115繁星放榜缺額922個「台大17、文大133」 醫牙報名人數降
▪私校祭重金挖角！明星高中校長成招生光環 教育界人士：很吃香
▪高學歷女擇偶「男方成績差是硬傷」 頂大女齊嘆：話不投機半句多
▪台大生願意「往下讀」？他苦惱研究所恐只上2校 過來人嘆要扛得住
▪「私立台大」輝煌不再？她和孩討論選校驚覺世代代溝 網揪關鍵
▪獨／中小學教師「行政工作獎金」加碼遭中央卡關 地方發放時程延宕
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。