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警衛好忙！中山大學不只猴子之亂 超大綠鬣蜥也現身校園

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
高雄中山大學緊鄰柴山，校內師生長年飽受台灣獼猴之苦，近日校園內又出現一隻體型將近1公尺的綠鬣蜥。圖為示意圖。本報資料照片
高雄中山大學緊鄰柴山，校內師生長年飽受台灣獼猴之苦，近日校園內又出現一隻體型將近1公尺的綠鬣蜥。圖為示意圖。本報資料照片

高雄中山大學緊鄰柴山，校內師生長年飽受台灣獼猴之苦，近日校園內又出現一隻體型將近1公尺的綠鬣蜥，警衛發現後前往捕抓。校方表示，保全人員第一時間先限制綠鬣蜥行動，確保現場安全，隨後即交由主管機關及專業人員接手，相關作為均依既有通報與安全處理原則辦理。

近日有一隻綠鬣蜥現身網球場，校內保全人員獲報後前往捕抓。學生發文說，「現在中山大學要趕猴子，也要抓綠鬣蜥了」、「中山警衛真忙，打猴子外還要打一公尺超大綠鬣蜥」。

國立中山大學表示，綠鬣蜥屬大型外來入侵物種，於開放校園活動可能影響人員通行安全及既有生態，所以學校基於預防原則，即時採取必要應處措施。

校方說，接獲通報後，依規定向主管機關通報，並配合具權責之專業單位依法處理。考量校園地形開放、動物行動迅速，為避免其持續於人員密集區域活動，校內保全人員於第一時間先行限制其行動並確保現場安全，隨後即交由主管機關及專業人員接手。

校方也提醒師生，如發現綠鬣蜥或其他野生動物，請保持距離、避免自行處理，應通報校安中心或1999市民服務專線，由專業單位處置。同時也呼籲外界理性看待網路訊息，避免未經完整了解而產生誤解。中山大學強調，所有應處作為皆以「保障校園師生安全」及「依法配合主管機關」為最高原則。

國立中山大學近日出現綠鬣蜥，保全人員捕抓後交由主管機關及專業人員接手。圖／校方提供
國立中山大學近日出現綠鬣蜥，保全人員捕抓後交由主管機關及專業人員接手。圖／校方提供

野生動物 台灣獼猴 校園

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