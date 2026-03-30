從學習到療癒 臺師大春季課程展現多元學習新樣貌

春天，不只是季節的更替，也是許多人重新設定目標的時刻。隨著2026年春季到來，國立臺灣師範大學進修推廣學院春季班正式開放報名，課程內容涵蓋語言、人文藝術、專業技能、身心健康與樂齡學習等多元領域。其中，針對熟齡與樂齡族群推出的「植癒心流：正向園藝療癒課程」，以植物照護結合正向心理學概念，成為本季相當受到關注的特色課程之一。
在都市生活步調快速的環境中，不少人開始尋找讓身心放慢的方式。園藝療癒課程以正向心理學 PERMA 模型為概念基礎，透過植物生命週期作為人生隱喻，帶領學員在照顧植物與創作的過程中，重新感受生活節奏與內在平衡。
課程設計以「都市微型園藝」為特色，即使在陽台或室內空間，也能透過盆栽與植物創作體驗自然生活。課程同時結合正念覺察與「心流（Flow）」概念，透過與植物接觸與專注的手作過程，幫助學員紓解壓力、調節情緒。
八週課程安排多元創作內容，包括香草盆栽、生態瓶、植物拓印、苔球與乾燥花創作等，每週都能完成一件實體作品。透過親手創作與植物照顧的過程，學員逐步建立成就感與自我效能感，也在交流分享中建立溫暖的人際連結。
課程亦透過植物成長與環境適應的過程，引導學員重新思考生活節奏與生命韌性，在忙碌的都市生活中找到屬於自己的慢活步調。
除了園藝療癒課程外，臺師大進修推廣學院春季班也推出多元終身學習內容，包括語言學習、藝術創作、AI應用與生活美學等課程。學院長期以優質師資與完善教學環境為基礎，提供非學分但高品質的專業課程，讓不同年齡與背景的學習者都能參與其中。無論是培養興趣、提升專業能力，或為生活注入新的節奏與視野，都能在春季班找到適合自己的學習方向。
「植癒心流：正向園藝療癒課程」查詢：https://www.sce.ntnu.edu.tw/home/course/detail.php?course=1151Q001
春季班課程資訊與報名詳情，請至官方網站查詢：https://www.sce.ntnu.edu.tw/home/course/ ，或洽詢服務專線（02）7749-5858、（02）7749-5800。
高雄中山大學緊鄰柴山，校內師生長年飽受台灣獼猴之苦，近日校園內又出現一隻體型將近1公尺的綠鬣蜥，警衛發現後前往捕抓。校方表示，保全人員第一時間先限制綠鬣蜥行動，確保現場安全，隨後即交由主管機關及專業人員接手，相關作為均依既有通報與安全處理原則辦理。
春天，不只是季節的更替，也是許多人重新設定目標的時刻。隨著2026年春季到來，國立臺灣師範大學進修推廣學院春季班正式開放報名，課程內容涵蓋語言、人文藝術、專業技能、身心健康與樂齡學習等多元領域。其中，針對熟齡與樂齡族群推出的「植癒心流：正向園藝療癒課程」，以植物照護結合正向心理學概念，成為本季相當受到關注的特色課程之一。 在都市生活步調快速的環境中，不少人開始尋找讓身心放慢的方式。園藝療癒課程以正向心理學 PERMA 模型為概念基礎，透過植物生命週期作為人生隱喻，帶領學員在照顧植物與創作的過程中，重新感受生活節奏與內在平衡。 課程設計以「都市微型園藝」為特色，即使在陽台或室內空間，也能透過盆栽與植物創作體驗自然生活。課程同時結合正念覺察與「心流（Flow）」概念，透過與植物接觸與專注的手作過程，幫助學員紓解壓力、調節情緒。 八週課程安排多元創作內容，包括香草盆栽、生態瓶、植物拓印、苔球與乾燥花創作等，每週都能
當賴清德政府決定重啟核二、核三廠時，台灣才開始擔心核工人才不足問題，殊不知，被冷落多時的清大核工系已在「核電復興」時代，成為香餑餑了。不僅美國愛達荷國家實驗室來挖角，試用期保證年薪約新台幣303萬元，升正式後為383萬元；連核能技術領導廠商「西屋」也頻頻向清大爭取人才。 清大原子科學院院長葉宗洸回顧核工系的演變史說，「這儼然就是一部台灣的核電發展史，核工系跟核電是生命共同體，核電榮則榮、核電衰則衰。」 台灣是亞洲地區率先設立核工科系的國家之一。1956年清華大學在台灣復校，最先設立的就是原子科學研究所（原科所）；1961年，在清大教授與核子工程師的規劃與興建下，「清華水池式反應器」正式啟用（由通用公司設計的TRIGA反應器），這是台灣第一座、也是目前唯一持續運轉的研究用原子爐，因長期運轉以及在醫療科學的應用（硼中子捕獲治療，BNCT），名揚海外。 1964年，清大再成立核工系，成為台灣核工人才的搖籃；更是核一、核二、核三廠建造與營運的功臣，台電內部處處可見核工畢業生的身
國立中山大學校友總會昨舉行第12屆理事長交接典禮，擔任兩屆理事長黃烱輝卸任演說提到，對中山大學辦學充滿感動，更以捐贈2億元給母校與產業布局為校友會奠定厚實基礎。接任的陳建志擁有電機博士與EMBA雙學位背景，他宣示未來推動跨域整合與公益服務，讓校友專業成為社會公共資源。
中原大學表示，備受矚目的AI產業盛會「AI EXPO Taiwan 2026」正在台北圓山花博爭艷館舉行，中原大學不但是唯一大學主辦單位，教授胡筱薇還以IC之音Podcast節目「大智若魚」獲頒創作者影響力大賞，表現亮眼。
東海大學外文系講座教授何萬順日前榮獲教育部第69屆「學術獎」，成為本屆人文社會領域中，全國唯一來自私立大學的獲獎學者，更打破東海大學創校70年來的歷史紀錄。何萬順獲獎後隨即宣布將90萬元獎金全數捐出，並自掏腰包加碼10萬元，湊足100萬元成立「何萬順永續基金」，期許這筆基金能成為種子，回饋母校並提攜後輩。
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