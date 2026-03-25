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黃光男「詩學畫域」展 4月陽明交大登場

中央社／ 台北25日電

前北美館、史博館館長黃光男詩作出發，「詩學畫域-黃光男文人墨彩新視域」展將在4月登場，由台藝大教授陳炳宏策展，從黃光男詩作、畫作作品凸顯詩畫同源與詩情畫意。

黃光男去年底才在華山文創園區推出「二82年華-黃光男沙龍展」，此次「詩學畫域-黃光男文人墨彩新視域」展，陳炳宏今天向中央社記者表示，期望跳脫不同階段的創作年份思考，以黃光男創作核心精神出發。

陳炳宏說，黃光男的創作美學來源自許多詩作，古詩或現代新詩的文學美感都是他的養分，黃光男也視作詩為日常、繪畫為志業，每天都不斷產出詩作與畫作，題材多元，包含他的鄉土情懷、文化背景或是社會時事等，都是他回應的題材。

陳炳宏表示，此次展覽命題為「詩學畫域」，期望引導大眾從黃光男作品中感受「詩畫同源」及「詩情畫意」意境，展中將呈現40件以上不同大小、形式、色彩與類型的作品，其中也會包含未發表過的作品。

黃光男表示，去年「二82年華-黃光男沙龍展」系列活動中，還有邀請學子前來觀展，此次「詩學畫域」展將在陽明交大登場，他也期待能繼續藉由展覽推廣美學教育，帶動文化軟實力。

「詩學畫域-黃光男文人墨彩新視域」將在4月9日展出至5月13日，地點在陽明交大藝文空間。

史博館

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