英國QS世界大學學科排名 台灣大學39項搶進全球100強
英國高等教育調查機構QS今天發布2026年世界大學學科排名，台灣方面，台灣大學表現最佳，總計有39個學科和學科領域登上世界前100強，表現次佳的台灣大學院校則僅有2個學科和學科領域進入世界前100名。
其中，在「古典學和古代史」，台大躋身全球前10強，世界排名位居第6，不僅較去年（第19名）進步13名，也是台灣的大學院校今年唯一有學科搶進世界前10名。
整體而言，台灣高等教育學術機構今年在QS世界大學學科排名的表現較去年退步，且退步幅度多達20%（排名退步的學科和學科領域多於進步者），在全球退步幅度位居第11。
若比較退步幅度，在亞洲地區，退步幅度比台灣大的國家地區包含南韓（退步38%）、香港（退步29%）和中國（退步21%）。
今天是QS第16次發布年度世界大學學科排名。根據QS提供的資訊，今年的排名納入來自100個國家約1900個高等教育學術機構，其中有30所來自台灣的大學院校和學術機構，包含中央研究院。
QS分析，比較個別學科的進步幅度，在台灣的高等教育學術機構之中，進步幅度最大的是高雄餐旅大學的「飯店與休閒管理」，世界排名由去年的第45名上升至第23名，進步22名。
整體而言，「工程與技術」是台灣高等教育學術機構世界排名進步幅度最大的學科領域，其中表現最亮眼的是陽明交通大學（進步80名）和台灣科技大學（進步68名）。
不過，在QS世界大學學科排名的5大學科領域，台大在所有5大領域的世界排名都是台灣最佳，且都進入世界前100名。
根據QS向中央社提供的細部分析，台大在「自然科學」領域排名第60（較去年進步3名）、在「工程與技術」排名第63（較去年進步19名）、在「藝術與人文」排名第63（較去年進步7名）、在「社會科學與管理」排名第67（較去年進步6名），在「生命科學與醫學」排名第83（較去年退步3名）。
QS資深副總裁索特（Ben Sowter）表示，儘管台灣今年在大部分學科和學科領域的世界排名下滑，但頂尖高等教育學術機構的表現依然出色，其中以台大最出眾。
索特認為，評比結果反映台灣高等教育面臨廣泛的結構性壓力，包括人口下降影響大學招生。同時，政府推出各項計畫，試圖強化台灣大學院校的研究能力與全球競爭力，並持續增加對人工智慧和先進科技產業的投資。
政府政策有引導資金流向和投資優先次序的效果。綜合考量台灣官方在高等教育、產業、科技發展等領域的政策舉措及投資排序，索特表示，台灣大學院校在具戰略意義的STEM（科學、技術、工程、數學）領域，國際能見度未來可望進一步提升。
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