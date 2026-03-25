快訊

是你嗎？統一發票1-2月開獎 幸運兒7-11花39元「就中千萬大獎」

花132億美元還不夠？美航艦福特號火災離開中東作戰區 一籮筐問題未解

聽新聞
0:00 / 0:00

中央大學新辨識35處極地冰下湖 有助預測海平面變化

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
加拿大曼森冰原（Manson Icefield），此地冰層之下即隱藏冰下湖。圖／渥太華大學教授Luke Copland提供
加拿大曼森冰原（Manson Icefield），此地冰層之下即隱藏冰下湖。圖／渥太華大學教授Luke Copland提供

國立中央大學太空及遙測研究中心與台灣極地研究中心助理教授鄭懷傑，近期於The Cryosphere發表最新研究，透過多年衛星觀測資料，在加拿大北極冰河底部辨識出多處「活躍冰下湖」，為理解極地冰河底部水文系統與冰河動力提供重要線索。也評估若未來能持續監測冰下湖變化，將有助提升預測冰河消融與全球海平面面化的能力。

該研究團隊亦包括加拿大滑鐵盧大學副教授Wesley Van Wychen、英國布里斯托爾大學研究員Tian Li與日本遙測技術中心（RESTEC）研究員山之口勤。團隊分析2011年至2021年間的高解析度冰面高程資料，追蹤冰面隨時間產生的微小升降變化，成功辨識出37個冰下湖，其中35個為首次發現。

鄭懷傑指出，當冰下湖蓄水時，冰面會緩慢隆起；當湖水排出時，冰面則會逐漸下沉。透過長時間序列的衛星高程資料與統計分析方法，研究人員得以追蹤湖泊的充排水循環，進而推估其位置、範圍與活動週期。

鄭懷傑談到，冰河分析結果不僅讓研究人員得以確認更多冰下湖的存在，也顯示冰下湖的活躍程度，跟加拿大北極地區的冰河每年流失冰量有關。

研究也指出，加拿大北極地區冰河每年流失冰量已超過數百億噸，冰下湖未來可能會更加活躍，並在調節冰河流速與冰量流失上扮演重要角色。深入了解冰河底部水文系統的運作與變化，對於評估極地冰河穩定性、預測冰河流動速度，以及推估未來海平面上升趨勢都有關鍵意義。

高解析度 中央大學

延伸閱讀

為與美國潛艦戰做準備？ 大陸擴大海底測繪

小琉球冬季現綠蠵龜卵窩 海保署推估以雄龜為主

中國大舉測繪深海地圖　劍指美軍布局潛艦戰

相關新聞

長庚大學砍教師津貼 教職員仲裁獲勝喊話：別拿大學自治當擋箭牌

高教工會今召開記者會，指長庚大學自2021年起，祭出一系列壓榨教師措施，如刪除專任教師每個月固定津貼，或系所招生績效不佳，則推行「連坐法」使教師工作獎金均被打折。長庚大學教職員協同工會，去年向勞動主管機關提出勞資爭議仲裁，近期獲得勝利，工會呼籲學校恢復教師權益，且不應再拿「大學自治」當擋箭牌，惡修教職員工權益。

「數學系」轉跑道很容易？未來出路引質疑 他不解：有資訊偏差

115學年度大學學測放榜，許多考生陷入志願選填煩惱，而「數學系」成為討論焦點之一。

中央大學新辨識35處極地冰下湖 有助預測海平面變化

國立中央大學太空及遙測研究中心與台灣極地研究中心助理教授鄭懷傑，近期於The Cryosphere發表最新研究，透過多年衛星觀測資料，在加拿大北極冰河底部辨識出多處「活躍冰下湖」，為理解極地冰河底部水文系統與冰河動力提供重要線索。也評估若未來能持續監測冰下湖變化，將有助提升預測冰河消融與全球海平面面化的能力。

政大推「校學士」自主規畫學習路徑 27人獲修讀資格

各大專校院近年多推出自主彈性學習方案，國立政治大學X實驗學院推動「校學士制度」，鼓勵學生自主規畫跨領域學習路徑，制度推動第一年收到43件申請，經審查後27名學生獲得修讀資格，其中26位成為第一屆政大校學士修讀生。

新血崩盤／大學聘任轉向即戰力 中生代自帶資源成贏家

高教聘任邏輯翻轉，剛畢業的博士生有帶進新研究主題的衝勁，資深中生代教師因「自帶資源」更受青睞。大學為規避升等壓力風險，傾向聘用已具學術聲望、手握穩定計畫經費者，導致年輕博士面臨劣勢，他們常需「流浪」多年，累積足夠資歷才能勉強擠進窄門。即戰力與潛力之間的取捨，已成為大專院校治理時難以迴避的權衡。

政大徵才博覽會釋1.5萬職缺 卡地亞等國際精品也來搶人

國立政治大學日前舉辦2026年徵才博覽會，吸引金融、科技、媒體、半導體及文化創意等139家企業參與，計釋出逾1.5萬個職缺。今年政大與美國亞利桑那州鳳凰城市政府建立實習合作，並延續去年基礎，擴大時尚與文化領域參與，邀請如Cartier、Longchamp等國際品牌進駐校園。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。