中央大學新辨識35處極地冰下湖 有助預測海平面變化

國立中央大學太空及遙測研究中心與台灣極地研究中心助理教授鄭懷傑，近期於The Cryosphere發表最新研究，透過多年衛星觀測資料，在加拿大北極冰河底部辨識出多處「活躍冰下湖」，為理解極地冰河底部水文系統與冰河動力提供重要線索。也評估若未來能持續監測冰下湖變化，將有助提升預測冰河消融與全球海平面面化的能力。

該研究團隊亦包括加拿大滑鐵盧大學副教授Wesley Van Wychen、英國布里斯托爾大學研究員Tian Li與日本遙測技術中心（RESTEC）研究員山之口勤。團隊分析2011年至2021年間的高解析度冰面高程資料，追蹤冰面隨時間產生的微小升降變化，成功辨識出37個冰下湖，其中35個為首次發現。

鄭懷傑指出，當冰下湖蓄水時，冰面會緩慢隆起；當湖水排出時，冰面則會逐漸下沉。透過長時間序列的衛星高程資料與統計分析方法，研究人員得以追蹤湖泊的充排水循環，進而推估其位置、範圍與活動週期。

鄭懷傑談到，冰河分析結果不僅讓研究人員得以確認更多冰下湖的存在，也顯示冰下湖的活躍程度，跟加拿大北極地區的冰河每年流失冰量有關。

研究也指出，加拿大北極地區冰河每年流失冰量已超過數百億噸，冰下湖未來可能會更加活躍，並在調節冰河流速與冰量流失上扮演重要角色。深入了解冰河底部水文系統的運作與變化，對於評估極地冰河穩定性、預測冰河流動速度，以及推估未來海平面上升趨勢都有關鍵意義。