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慈濟大學USR攜手度假酒店 打造花蓮療癒生態圈
慈濟大學透過教育部大學社會責任（USR）計畫，與花蓮在地深耕療癒與永續的度假酒店合作，導入學術實證及科學化依據，打造台灣首座療癒生態圈，業者期待成國際療癒場域。
慈濟大學今天在花蓮吉安鄉秧悅度假酒店與業者簽署合作備忘錄（MOU），慈大透過USR「洄瀾再起」計畫，關注花蓮震後硬體重建，協助在地產業在復原中轉型，結合業者在自然療癒經驗，未來推動身心靈療癒營隊、研習課程及海外交流等。
慈濟大學校長劉怡均表示，花蓮具有得天獨厚觀光量能，且業者長期推動減碳及療癒旅宿，透過導入實證與科學依據，探討香草療癒、健康蔬食及運動如何改變身心靈健康。
劉怡均說，未來合作方式除了結合教育部USR計畫經費，也會將酒店設為學生實習場域，餐飲系、管理系實習課程，或醫學院物理治療或復健課程，也都可媒合。
業者尹純綢說，經營39年來，主打有機香草花園等植物療癒，且設有六大主題療癒課程及專業師資，有不少房客都是結束高壓醫院療程後，選擇入住酒店減輕壓力。
尹純綢表示，身心靈療癒不外乎走出戶外，希望透過慈濟大學專業資源，協助將場域、課程建立科學化資料，透過實證有效提升療癒功效，讓國際看到花蓮療癒力量。
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