高教工會控壓榨教師 長庚大學回應了

高教工會今指長庚大學自2021年壓榨教師，不僅刪除專任教師津貼，還實施連坐法，招生不佳工作獎金均被打折，勞資仲裁近日已要求學校恢復教師權益；長庚大學表示，教師基本授課時數已經行政會議決議，將依仲裁結果提至教務會議確認。

長庚大學表示，學校一向重視教師工作權益，以確保教學品質與研究能量。依憲法及大學法所保障的大學自治精神，訂定學校教師授課時數，並提供優渥的工作獎金。教師基本授課時數已經過行政會議決議，將依仲裁結果再提至教務會議確認。其他相關個案仲裁結果，將於接到仲裁判斷書後依法辦理。