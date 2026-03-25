政大推「校學士」自主規畫學習路徑 27人獲修讀資格
各大專校院近年多推出自主彈性學習方案，國立政治大學X實驗學院推動「校學士制度」，鼓勵學生自主規畫跨領域學習路徑，制度推動第一年收到43件申請，經審查後27名學生獲得修讀資格，其中26位成為第一屆政大校學士修讀生。
政大X實驗學院院長李維倫指出，申請者來自不同學院背景，顯示學生對自主規畫學習與跨域能力培養有高度需求，經由制度支持，學生有能力超越傳統學科的藩籬，依個人學習計畫，整合不同領域課程，發展屬於自己的專業方向和獨特價值。此外，政大也導入人工智慧工具作輔助，協助學生撰寫學習計畫、理解申請規範與規畫修課路徑時提高效率，降低跨入校學士修業的門檻。
政大說，為支持學生，X實驗學院規畫了「XYZ導師制」來結合校內教師與產業資源。X導師（人生導師）協助學生進行自我探索與學習規畫；Y導師（學術導師）協助整合課程與研究方向；Z導師（專業業師）提供產業與實務建議，協助學生將學習成果連結專題、實作與職涯發展。
李維倫表示，跨域學習不只是拼湊課程組合，更需要教師引導與制度支持，協助學生在探索過程中建立清晰方向。未來將持續透過導師制度與跨域學習機制，培養具多元能力的人才。
政大校學士辦公室同時也推動自主實踐群學計畫，鼓勵校學士學生邀集校內外同學，將感興趣的學習主題轉化為具體實踐。如校學士修業生蔡宜家與呂奇諺便透過學習街舞，培養新的身體表達能力；也有學生發起舞台劇賞析、台灣國際法地位討論等主題，形成跨領域共學社群。
政大指出，校學士制度立足於校內的跨領域教育基礎上，鼓勵學生在既有學科的學習之外，拓展跨域整合能力，透過自主規畫與制度支持，回應未來社會挑戰。
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