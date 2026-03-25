空中經濟競爭力！大甲高工無人機中心搶占科技先機

隨著俄烏與波灣戰爭中無人機的廣泛運用，全球見證「不對稱作戰」的革命性影響；然而，無人機的潛力正全面滲透到城市治理、產業升級與日常生活中，形成龐大的「低空經濟」浪潮；往大甲高工在市議員施志昌積極爭取基層教育扎根計畫下，「台中市無人機科技教育學習中心」建置進度，目前已達65%，正進行最後的設備調校與空間裝修，預計於今年5月底正式完工驗收。

大甲高工指出，無人機已是一項跨領域的戰略技術，從最初的影視攝影與大型活動展演，到現在的基礎設施巡檢（如高壓電塔、橋樑底部）、緊急救護（運送醫療物資），甚至是結合 AI 的精準農業（病蟲害監測與精準噴灑），應用範圍極其廣泛。

無人機技術已廣泛應用於高科技產業、基礎工程、農業、影視、國防軍工等領域，是全球競爭的戰略重點，從校方未來初步目標，是培育學生取得民航局無人機證照，成為產業即戰力；目前無人機電腦教室已完工，並有21套高效能電腦與VR設備供學生使用，大甲高工無人機中心預計5月初完成琺瑯黑板安裝，5月底正式驗收，屆時將成為台中市無人機科技教育的重要搖籃；無人機社團亦已進駐練習，發展出如「無人機足球」等趣味課程。

施志昌強調，這不只是教學生「玩飛機」，而是在培養未來「低空經濟」所需的系統整合與 AI 飛行工程師；自質詢期間便持續追蹤此計畫未來他將持續向市府爭取設備補助與課程經費，增設包含教學電腦硬體、空間裝修及 OA 系統等，供甲工學子最頂尖的學習環境，提升台灣在全球產業的競爭力。

針對校方反映海線地區因季節風強大，亟需改善室內空間以維持訓練品質，以及後續考照設備需求等，施志昌也承諾會納入後續爭取重點，致力打造一個不受天氣影響的完善訓練環境。

「台中市無人機科技教育學習中心」進度目前已達65%，大甲高工表示將於今年5月底正式完工驗收。圖／施志昌提供

「台中市無人機科技教育學習中心」進度目前已達65%，大甲高工表示將於今年5月底正式完工驗收。圖／施志昌提供