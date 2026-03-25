政大跨領域「校學士」首屆26人修讀 XYZ導師助學習規劃

政治大學的X實驗學院推動「校學士制度」，鼓勵學生自主規劃跨領域學習路徑，26人成為第1屆校學士修讀生，X實驗學院也規劃「XYZ導師制」，協助學生規劃學習方向。

政大今天發布新聞稿指出，校學士制度立足於政大原本就豐厚的跨領域教育基礎上，希望鼓勵學生在既有學科外，拓展跨域整合能力，透過自主規劃與制度支持，成為能開創自己獨特價值、回應社會挑戰的人才，第1年有43人申請。

政大X實驗學院院長李維倫表示，申請者來自不同學院，希望經由制度性支持，讓學生有能力超越傳統學科的藩籬，依個人學習計畫，整合不同領域課程，發展自己的專業方向和獨特價值；政大也導入AI工具輔助，協助學生撰寫學習計畫、理解申請規範與規劃修課路徑時提高效率。

為了支持學生，政大X實驗學院規劃「XYZ導師制」，X導師（人生導師）協助學生自我探索與學習規劃；Y導師（學術導師）協助整合課程與研究方向；Z導師（專業業師）提供產業與實務建議，協助學生將學習成果連結專題、實作與職涯發展。

政大校學士辦公室也推動「自主實踐群學計畫」，鼓勵校學士學生針對感興趣的學習主題，轉化為具體實踐，例如校學士修業生蔡宜家與呂奇諺透過學習「街舞」，培養新的身體表達能力；也有學生發起舞台劇賞析、台灣國際法地位討論等主題，形成跨領域共學社群。

李維倫認為，跨域學習不只是拼湊課程組合，更需要教師引導與制度支持，協助學生在探索過程中建立清晰方向；未來將持續透過導師制度與跨域學習機制，培養具多元能力的人才。