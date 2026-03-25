政大跨領域「校學士」首屆26人修讀 XYZ導師助學習規劃
政治大學的X實驗學院推動「校學士制度」，鼓勵學生自主規劃跨領域學習路徑，26人成為第1屆校學士修讀生，X實驗學院也規劃「XYZ導師制」，協助學生規劃學習方向。
政大今天發布新聞稿指出，校學士制度立足於政大原本就豐厚的跨領域教育基礎上，希望鼓勵學生在既有學科外，拓展跨域整合能力，透過自主規劃與制度支持，成為能開創自己獨特價值、回應社會挑戰的人才，第1年有43人申請。
政大X實驗學院院長李維倫表示，申請者來自不同學院，希望經由制度性支持，讓學生有能力超越傳統學科的藩籬，依個人學習計畫，整合不同領域課程，發展自己的專業方向和獨特價值；政大也導入AI工具輔助，協助學生撰寫學習計畫、理解申請規範與規劃修課路徑時提高效率。
為了支持學生，政大X實驗學院規劃「XYZ導師制」，X導師（人生導師）協助學生自我探索與學習規劃；Y導師（學術導師）協助整合課程與研究方向；Z導師（專業業師）提供產業與實務建議，協助學生將學習成果連結專題、實作與職涯發展。
政大校學士辦公室也推動「自主實踐群學計畫」，鼓勵校學士學生針對感興趣的學習主題，轉化為具體實踐，例如校學士修業生蔡宜家與呂奇諺透過學習「街舞」，培養新的身體表達能力；也有學生發起舞台劇賞析、台灣國際法地位討論等主題，形成跨領域共學社群。
李維倫認為，跨域學習不只是拼湊課程組合，更需要教師引導與制度支持，協助學生在探索過程中建立清晰方向；未來將持續透過導師制度與跨域學習機制，培養具多元能力的人才。
▪115繁星放榜缺額922個「台大17、文大133」 醫牙報名人數降
▪私校祭重金挖角！明星高中校長成招生光環 教育界人士：很吃香
▪高學歷女擇偶「男方成績差是硬傷」 頂大女齊嘆：話不投機半句多
▪台大生願意「往下讀」？他苦惱研究所恐只上2校 過來人嘆要扛得住
▪「私立台大」輝煌不再？她和孩討論選校驚覺世代代溝 網揪關鍵
▪獨／中小學教師「行政工作獎金」加碼遭中央卡關 地方發放時程延宕
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。