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長庚大學砍教師津貼 教職員仲裁獲勝喊話：別拿大學自治當擋箭牌

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
高教工會今召開記者會，指長庚大學自2021年起，祭出一系列壓榨教師措施，長庚大學教職員協同工會，去年向勞動主管機關提出勞資爭議仲裁，近期獲得勝利。記者許維寧／攝影
高教工會今召開記者會，指長庚大學自2021年起，祭出一系列壓榨教師措施，長庚大學教職員協同工會，去年向勞動主管機關提出勞資爭議仲裁，近期獲得勝利。記者許維寧／攝影

高教工會今召開記者會，指長庚大學自2021年起，祭出一系列壓榨教師措施，如刪除專任教師每個月固定津貼，或系所招生績效不佳，則推行「連坐法」使教師工作獎金均被打折。長庚大學教職員協同工會，去年向勞動主管機關提出勞資爭議仲裁，近期獲得勝利，工會呼籲學校恢復教師權益，且不應再拿「大學自治」當擋箭牌，惡修教職員工權益。

高教工會執行秘書張志綸表示，長庚大學歷來都以高待遇以吸引人才，以達成優良辦學，但自2021年改朝換代後，校方便一改禮遇教師的作風改行一連串壓榨措施。首先，教學型教師每周授課時數，從原先為教授8小時、副教授與助理教授9小時、講師10小時，均提升4小時，講師一周要講授14小時，工作量大增。

再者，張志綸也說，長庚大學行之有年的固定津貼而被刪除；工作獎金分配方式則獨厚行政人員、排擠基層教師；甚至將系所招生與工作獎金綁定，系所招生未達預期，全體老師都會被連坐使工作獎金被打9折。

張志綸表示，教師過去發起多次陳情，但都遭學校約談施壓，教師為此加入工會，去年依法向勞動主管機關申請仲裁，近期仲裁委員會做成半判決，認定工會訴求長庚大學應恢復教師正常授課時數、固定津貼有理，要求學校恢復教師權益。

高教工會長庚大學分部召集人、教授鄭惠芳表示，創辦人王永慶具教育熱誠，教師均享有經常性津貼，但近年校方片面大幅刪減獎金、津貼，也使教學評鑑更為嚴苛，有教師時常被評為不及格。

鄭惠芳說，校方屢屢拿出「大學自治」的說法，規定想怎麼改就怎麼改，「簡直比美國隊長的盾牌還厲害。」但本次仲裁顯示，大學自治不代表可以無視教師勞動權益、不代表規定可以隨便惡改。今有4名教師戴面具出席，就是要對學校治理不當表達憤怒，呼籲校方改善勞動條件，不要再讓私立大學以大學自治之名壓榨教師。

高教工會副理事長張鑫隆則說，本次仲裁仍有部分較為可惜，工會也主張教師評鑑內容應當調整，但仲裁委員認為此仍適用大學自治原則，因而否決了教師評鑑的協商建議。但整體而言，勞動仲裁對教師權益仍有幫助。

教師 行政人員

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