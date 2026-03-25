「數學系」轉跑道很容易？未來出路引質疑 他不解：有資訊偏差
115學年度大學學測放榜，許多考生陷入志願選填煩惱，而「數學系」成為討論焦點之一。
一名家長表示女兒學測成績很好，有望牙醫和頂大電機，不過女兒預習大學數學時深受吸引，想改走數學系，但目前就讀數學系的親戚叫她「快逃」；另一名考生繁星因地理位置原因放棄國立大學，選擇私立大學數學系，同樣引發不認同的聲音。
有網友在Dcard上針對「勸退數學系」一事提出疑惑，看到很多在質疑數學系出路的人根本就不是本系，或其實書也沒讀多好、工作也沒多好，甚至有人根本還沒出社會，讓原PO不解這些人是基於什麼標準提出評斷的？
也有人是身在數學系，或依身邊人的經歷來推測整個數學系的大環境，但原PO認為，每間學校的數學系課程和人脈都不一樣，除非認識每間學校同科系的人或自己讀過，否則都會有資訊偏差，不該以此來質疑數學系出路。
不少人認為，撇除「純數研究」，數學系其實出路沒有問題，只是可能會比其他系多繞幾圈，「數學系其實不差，考研究所可以有很多科系可以選擇（機械、資工、土木）」、「數學系要轉電機機械很容易」、「常聽到『唸數學的邏輯思維會很強，轉什麼跑道都很容易』這說法應該是對的，但要畢業同時就去跨足其他領域的都是強者，或是很有自制力的人」。
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