快訊

柬埔寨探監晚安小雞遭檢查相機 薔薔驚吐「裡面都是我裸照」

MLB／無緣進入守護者開季名單 費爾柴德預計從3A出發

17歲開跑車、19歲置產、日贏1億…林秉文「敢贏不敢輸」 曾自曝致富手法

聽新聞
0:00 / 0:00

「數學系」轉跑道很容易？未來出路引質疑 他不解：有資訊偏差

聯合新聞網／ 綜合報導
考生示意圖。圖／AI生成
考生示意圖。圖／AI生成

115學年度大學學測放榜，許多考生陷入志願選填煩惱，而「數學系」成為討論焦點之一。

一名家長表示女兒學測成績很好，有望牙醫和頂大電機，不過女兒預習大學數學時深受吸引，想改走數學系，但目前就讀數學系的親戚叫她「快逃」；另一名考生繁星因地理位置原因放棄國立大學，選擇私立大學數學系，同樣引發不認同的聲音。

有網友在Dcard上針對「勸退數學系」一事提出疑惑，看到很多在質疑數學系出路的人根本就不是本系，或其實書也沒讀多好、工作也沒多好，甚至有人根本還沒出社會，讓原PO不解這些人是基於什麼標準提出評斷的？

也有人是身在數學系，或依身邊人的經歷來推測整個數學系的大環境，但原PO認為，每間學校的數學系課程和人脈都不一樣，除非認識每間學校同科系的人或自己讀過，否則都會有資訊偏差，不該以此來質疑數學系出路。

不少人認為，撇除「純數研究」，數學系其實出路沒有問題，只是可能會比其他系多繞幾圈，「數學系其實不差，考研究所可以有很多科系可以選擇（機械、資工、土木）」、「數學系要轉電機機械很容易」、「常聽到『唸數學的邏輯思維會很強，轉什麼跑道都很容易』這說法應該是對的，但要畢業同時就去跨足其他領域的都是強者，或是很有自制力的人」。

數學 填志願 學測 繁星

延伸閱讀

捨國立電機選私大數資！家長頻遭質疑嘆「真的很差嗎」 網挺：別在意他人目光

「理科女」用解數學方法讀書 1年考上公職文科

考生繁星上淡江會計憂經濟負擔高 網勸別放棄：私校商學院的頂

大學選系棄醫牙選資工？在學生勸逃「會被AI取代」 網嘆失業率超高

相關新聞

「數學系」轉跑道很容易？未來出路引質疑 他不解：有資訊偏差

115學年度大學學測放榜，許多考生陷入志願選填煩惱，而「數學系」成為討論焦點之一。

長庚大學砍教師津貼 教職員仲裁獲勝喊話：別拿大學自治當擋箭牌

高教工會今召開記者會，指長庚大學自2021年起，祭出一系列壓榨教師措施，如刪除專任教師每個月固定津貼，或系所招生績效不佳，則推行「連坐法」使教師工作獎金均被打折。長庚大學教職員協同工會，去年向勞動主管機關提出勞資爭議仲裁，近期獲得勝利，工會呼籲學校恢復教師權益，且不應再拿「大學自治」當擋箭牌，惡修教職員工權益。

新血崩盤／大學聘任轉向即戰力 中生代自帶資源成贏家

高教聘任邏輯翻轉，剛畢業的博士生有帶進新研究主題的衝勁，資深中生代教師因「自帶資源」更受青睞。大學為規避升等壓力風險，傾向聘用已具學術聲望、手握穩定計畫經費者，導致年輕博士面臨劣勢，他們常需「流浪」多年，累積足夠資歷才能勉強擠進窄門。即戰力與潛力之間的取捨，已成為大專院校治理時難以迴避的權衡。

政大徵才博覽會釋1.5萬職缺 卡地亞等國際精品也來搶人

國立政治大學日前舉辦2026年徵才博覽會，吸引金融、科技、媒體、半導體及文化創意等139家企業參與，計釋出逾1.5萬個職缺。今年政大與美國亞利桑那州鳳凰城市政府建立實習合作，並延續去年基礎，擴大時尚與文化領域參與，邀請如Cartier、Longchamp等國際品牌進駐校園。

新血崩盤／取得教職年齡大幅延後 青年教授瀕臨絕種

台灣高教體系青年教師比例大幅下降，34歲以下更近乎崩盤，中生代10年來人數卻快速增長，反映了現代學術圈最無奈的現實：「取得教職的年齡大幅延後」。年金改革與市場需求變動，各大學又面臨退休潮，電機、電子等熱門領域缺師嚴重，有學校去業界挖角已經「財富自由」人士。究竟高教體系該如何應對這場人才斷層危機？

孟粹珠獎學金揭曉 陳叡怡獲獎

隸屬於台灣女性科學家獎的「孟粹珠獎學金」得主近日揭曉，由國立中山大學生物科學系博士生陳叡怡拿下，她以探究頸部脊髓損傷對呼吸與心血管功能影響，嘗試發展治療策略的研究成果脫穎而出，走出一條屬於自己的科研之路。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。