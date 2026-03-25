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元智師生跨界共創 讓唐寶寶畫作變身推多元共融

中央社／ 台北25日電

元智大學師生參與跨界共創，與唐氏症者合作，進行IP故事創意設計，以唐寶寶的原創線條畫作為基礎，透過色彩轉譯與視覺詮釋，打造一系列作品，盼傳遞多元共融理念。

元智大學今天發布新聞稿指出，響應世界唐氏症日，中華民國唐氏症基金會攜手北港朝天宮，與元智大學跨界合作，即日起至3月29日在台北車站大廳舉辦「321 因為有你．我們一起」特展，透過藝術創作與公共展示，傳遞多元共融理念。

展覽由元智大學資訊傳播系師生參與跨界共創，教師陳彥彰帶領30名大一學生，在色彩學課程中與唐氏症者合作，進行IP故事創意設計，學生以唐寶寶的原創線條畫作為基礎，透過色彩轉譯與視覺詮釋，完成一系列富有情感與感染力的作品。

陳彥彰表示，課程以人為本為核心，強調設計不僅是形式表現，更承載社會關懷的價值；在共創過程中，學生學習尊重創作者的表達，同時也反思設計在促進社會共融中的角色與責任。

主辦單位也希望透過與大專合作推動共創計畫，讓年輕世代理解多元共融的重要性，同時提供唐氏症者更多展現自我、被社會看見的機會；此次特展不僅是藝術展示平台，也促進不同族群之間的理解與對話。

北港朝天宮 年輕世代 唐寶寶

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