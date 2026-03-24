靜宜校園徵才85家企業搶人才 企業重視跨域與職場態度
靜宜大學今天舉辦「靜出精英、宜展長才」校園徵才就業博覽會，共有85家國內外廠商參與，提供超過5000個職缺，創下歷年新高，活動涵蓋多元產業、職缺豐富，企業推出儲備幹部與培訓計畫，並提供海外職缺與國際業務相關職位，凸顯跨域與語言能力的重要性。
靜宜大學校長林思伶表示，校園徵才博覽會不僅是學生求職的平台，更是思考未來職涯方向的重要時刻；除了累積大學所學的知識與能力，進入職場後更需具備誠信、責任感、團隊合作精神與持續學習的態度。
林思伶說，世界與工作型態快速變化，但仍有不變的核心價值。企業著重的特質包括誠信、負責任、能與他人合作，及持續學習的能力。她鼓勵學生選擇工作時，思考哪份工作最好，更應思考更適合自己的選擇，讓職涯發展與個人價值相互連結。
勞動部勞動力發展署中彰投分署副分署長阮啟釧表示，分署工作著重雙向媒合，除提供學生優質職缺與學習資源，協助順利就業，也協助企業延攬適切人才，促進產業穩定發展。透過與學校合辦徵才活動，學生可在畢業前完成媒合。除正職機會外，多家廠商亦提供實習平台，學生可透過實習與工讀累積經驗，逐步確認職涯方向。
台中就業服務處處長陳靖玫鼓勵學生，求職時抱持「履歷是門票，熱情是燃料」的態度；面對多元發展的職涯環境，持續保持熱情，都是在職場上前進的重要動力。
廠商代表、裕元花園酒店人事部協理吳滿玉表示，現今企業徵才已由傳統單向招募，轉為尋找「品牌合夥人」，員工不僅是執行業務的人力，更是企業文化與品牌形象的延伸，企業也須持續優化福利制度、職場環境與職涯發展條件，吸引並留住人才。
靜宜大學職產長林建華表示，學校透過系統化職涯輔導機制，結合職涯導師與企業資源，參考校友與雇主回饋，強化產學合作與AI應用，協助學生逐步銜接學習與職場，縮短畢業後求職適應期。
應屆畢業生、資訊管理學系黃昕柔表示，她對前端設計與網站開發等領域有興趣，未來希望朝資訊產業發展。校園徵才對即將畢業的學生幫助相當大，在校園中即可接觸不同企業，了解各公司業務、職缺及所需能力，畢業後能無縫接軌職場。
來自聖文森及格瑞那丁的外籍學生羅佳德表示，此次鎖定能發揮英語優勢的職缺，已與多家企業交流，目前接觸到的職位也符合其求職需求。他說校園徵才活動效益高，可直接接觸潛在雇主，一次掌握多元職涯機會。
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