政大徵才博覽會釋1.5萬職缺 卡地亞等國際精品也來搶人

國立政治大學日前舉辦2026年徵才博覽會，吸引金融、科技、媒體、半導體及文化創意等139家企業參與，計釋出逾1.5萬個職缺。今年政大與美國亞利桑那州鳳凰城市政府建立實習合作，並延續去年基礎，擴大時尚與文化領域參與，邀請如Cartier、Longchamp等國際品牌進駐校園。

政大表示，今年1月與美國亞利桑那州鳳凰城市政府簽署實習合作意向書（Letter of Intent, LOI），成為全台首度與該市建立正式實習合作關係的大學，透過海外實習機制，學生得以提前接軌國際治理與城市發展議題，累積跨文化與跨領域實務經驗。

在跨域發展方面，政大也表示，今年也持續強化人文社科與創意產業的整合，延續去年引入國際精品品牌的基礎，進一步擴大時尚與文化創意領域參與，包括Cartier、Longchamp等國際品牌，以及富邦美術館、時藝多媒體等文化機構進入校園交流。透過企業說明會、實地參訪與講座安排，讓學生了解時尚產業與應用藝術的實務運作，拓展職涯想像。

校長李蔡彥於開幕致詞時表示，大學教育的重要使命在於培育人才，協助學生順利銜接產業需求。他鼓勵學生，善用徵才博覽會平台，主動接觸不同產業與企業，提前了解職場所需能力，並據此調整學習方向，為職涯做好準備。

政大職涯中心於徵才月期間規畫近70場企業說明會與職涯講座。政大與Google團隊合作舉辦工作坊，由人資主管分享外商選才邏輯與履歷策略，協助學生從企業視角優化求職準備。

政大職涯中心表示，徵才博覽會已由傳統職缺媒合平台，轉型為結合國際鏈結、跨域學習與產業實務的教育場域。透過制度化國際實習、導入應用藝術與文化創意資源，以及深化永續教育內涵，未來將持續引導學生在多元選擇中探索方向，培養面向未來的關鍵能力。