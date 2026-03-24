政大徵才博覽會釋1.5萬職缺 擴大時尚文創參與

政治大學舉行2026年徵才博覽會日前，吸引金融、科技、半導體等139家企業參與，預計釋出逾1.5萬個職缺，今年還擴大時尚與文創領域參與，包括珠寶、精品等國際品牌等參與。

政治大學今天發布新聞稿指出，政治大學學生事務處職涯發展中心於徵才月期間舉辦徵才博覽會，還規劃近70場企業說明會與職涯講座，強化學生與產業的連結，例如政大與Google（谷歌）團隊合辦工作坊，由資深人資主管分享外商選才邏輯與履歷策略，協助學生優化求職準備。

政治大學校長李蔡彥於徵才博覽會開幕致詞時表示，大學教育的重要使命在於培育人才，協助學生銜接產業需求，他也鼓勵學生善用徵才博覽會平台，接觸不同產業與企業，提前了解職場所需能力，據此調整學習方向，為未來職涯做好準備。

政大提到，今年徵才博覽會延續去年引入國際精品品牌的基礎，進一步擴大時尚與文化創意領域參與，包括Cartier（卡地亞）、Longchamp（瓏驤）等國際品牌，以及富邦美術館等文化機構，透過企業說明會、實地參訪、講座，讓學生了解時尚產業與應用藝術的運作。

因應全球永續與多元共融趨勢，政大徵才博覽會也新增「ESG夥伴」企業標示，涵蓋科技、金融及專業服務等領域的指標企業，校方也結合既有的ESG系列講座與跨領域實習課程，引導學生從產業實務理解環境、社會與公司治理議題。

另外，政大今年1月與美國亞利桑那州鳳凰城市政府簽署實習合作意向書，為全台首個與該市建立正式實習合作關係的大學，這個合作也拓展學生進入國際公共事務場域的機會，透過海外實習機制，讓學生得以累積跨文化與跨領域實務經驗。