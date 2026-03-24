快訊

捲入伊朗衝突的土耳其：回顧過去百年的土伊關係與土耳其的平衡外交政策

《角頭》監製「宏哥」父喪 竹聯幫大排場300黑衣人送行

最後2天！53元買1股台灣虎航拿800元股東回饋 領取、使用說明一次看懂

聽新聞
0:00 / 0:00

陽明交大建立預測模型 揭基因變異增肝癌風險

中央社／ 台北24日電

B型與C型肝炎病毒是肝癌發生的重要危險因子，陽明交大團隊最新研究顯示，即使沒有B型或C型肝炎感染，仍可能因遺傳基因變異，增加日後罹患肝癌的風險

陽明交通大學今天發布新聞稿指出，陽明交大醫學院臨床醫學研究所教授李美璇帶領團隊，整合台灣精準醫療計畫、台灣人體生物資料庫、國家衛生研究院台灣肝癌網，串聯基因體資料、臨床診斷紀錄與長期追蹤資訊，分析逾7萬名台灣成人的資料，建立非B、C型肝炎族群肝癌風險的精準預測基礎。

研究發現，PNPLA3和SAMM5基因變異會顯著提高肝癌風險，且攜帶越多風險變異者，未來罹癌風險最高可增加約2.6至3.4倍；即使沒有脂肪肝，這些基因仍會獨立增加肝癌風險，顛覆過去非B、C型肝炎族群風險較低的傳統概念。

李美璇表示，這項研究顯示，肝癌不再只是病毒的問題，基因與代謝路徑同樣關鍵；未來可望將遺傳風險納入公共衛生與精準預防策略，及早識別高風險族群。

研究團隊說明，本研究是全球少數、也是亞洲規模最大的相關研究之一，完整排除B、C肝炎感染者後，專注於「非病毒型肝癌」的基因風險，並透過近10年的追蹤資料，建立具臨床與公共衛生價值的長期證據。

肝癌 肝炎 風險

延伸閱讀

壯年三高年輕化 醫曝出現「3多1少」恐已罹病5年

運用AI科技…大數據防癌 精準識別高風險20族群

帶有風險基因 失智機率多3到15倍

健康主題館／早期無症狀 全台脂肪肝約700萬人

相關新聞

新血崩盤／取得教職年齡大幅延後 青年教授瀕臨絕種

台灣高教體系青年教師比例大幅下降，34歲以下更近乎崩盤，中生代10年來人數卻快速增長，反映了現代學術圈最無奈的現實：「取得教職的年齡大幅延後」。年金改革與市場需求變動，各大學又面臨退休潮，電機、電子等熱門領域缺師嚴重，有學校去業界挖角已經「財富自由」人士。究竟高教體系該如何應對這場人才斷層危機？

孟粹珠獎學金揭曉 陳叡怡獲獎

隸屬於台灣女性科學家獎的「孟粹珠獎學金」得主近日揭曉，由國立中山大學生物科學系博士生陳叡怡拿下，她以探究頸部脊髓損傷對呼吸與心血管功能影響，嘗試發展治療策略的研究成果脫穎而出，走出一條屬於自己的科研之路。

師大教授張俊彥獲國家講座獎 堅持教學平台免費背後承載著學生遺志

台師大科學教育研究所講座教授張俊彥今獲頒國家講座主持人獎。他受訪時談到自己最引以為傲的研究成果，並非只是學術論文，而是與學生共同打造、至今仍持續免費開放給全球使用者使用的數位教學平台。張俊彥說，這個平台承載著已故學生簡佑達的遺志，他堅持完全免費。

迎AI時代...台師大首度向外借將副校長 中大楊鎮華協助轉型

面對AI熱潮，台師大今天宣布借調中央大學資訊工程系講座教授楊鎮華擔任副校長，並於今天上任，首度向外校借將出任副校長。楊鎮華今天也獲教育部學術獎，展現學術與行政實力。

孟粹珠獎學金得主出爐 中山大學博士生陳叡怡脫穎而出

被譽為台灣女性科學家諾貝爾獎的「孟粹珠獎學金」得主揭曉，由國立中山大學生物科學系博士生陳叡怡拿下，她以探究頸部脊髓損傷對呼吸與心血管功能影響，嘗試發展治療策略的研究成果脫穎而出；大學畢業後先投入實驗室擔任研究助理，歷經反覆挫折與摸索再重返學術，走出一條屬於自己的科研之路。

台師大首度向外校借將任副校長 中大楊鎮華助轉型

因應AI科技浪潮，台師大宣布，借調中央大學資訊工程系講座教授楊鎮華擔任副校長，這也是台師大首度向外校借將出任副校長，盼從加速AI導入、強化跨域人才培育等方面加速轉型。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。