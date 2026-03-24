陽明交大建立預測模型 揭基因變異增肝癌風險

B型與C型肝炎病毒是肝癌發生的重要危險因子，陽明交大團隊最新研究顯示，即使沒有B型或C型肝炎感染，仍可能因遺傳基因變異，增加日後罹患肝癌的風險。

陽明交通大學今天發布新聞稿指出，陽明交大醫學院臨床醫學研究所教授李美璇帶領團隊，整合台灣精準醫療計畫、台灣人體生物資料庫、國家衛生研究院台灣肝癌網，串聯基因體資料、臨床診斷紀錄與長期追蹤資訊，分析逾7萬名台灣成人的資料，建立非B、C型肝炎族群肝癌風險的精準預測基礎。

研究發現，PNPLA3和SAMM5基因變異會顯著提高肝癌風險，且攜帶越多風險變異者，未來罹癌風險最高可增加約2.6至3.4倍；即使沒有脂肪肝，這些基因仍會獨立增加肝癌風險，顛覆過去非B、C型肝炎族群風險較低的傳統概念。

李美璇表示，這項研究顯示，肝癌不再只是病毒的問題，基因與代謝路徑同樣關鍵；未來可望將遺傳風險納入公共衛生與精準預防策略，及早識別高風險族群。

研究團隊說明，本研究是全球少數、也是亞洲規模最大的相關研究之一，完整排除B、C肝炎感染者後，專注於「非病毒型肝癌」的基因風險，並透過近10年的追蹤資料，建立具臨床與公共衛生價值的長期證據。