海大文創系畢業展 設計作品再次訴說在地故事

國立台灣海洋大學海洋文創設計產業學士學位學程畢業生，在基隆美術館舉辦畢業展，主題為「再地 RE-LAND」，強調地方並非被重新載入，而是透過設計，讓空間再次訴說在地故事，在場域中重新建立與地方的連結。

海大今天表示，海洋文創設計產業學士學位學程111級畢業展，展期至3月29日結束，作品聚焦台灣各地在地文化、自然生態與產業特色，呈現從馬崗漁村到雙溪山城、口湖濕地等多元題材，歡迎民眾到基隆美術館M01展廳參觀，體驗展品呈現的地方精神與文化魅力。

畢業展20日開幕時，基隆市文化觀光局長江亭玫和視覺藝術科長汪彥奇、海大教務長林泰源等人出席，肯定學生的創作成績。林泰源表示，與文創系畢業校友合作共事的經驗，讓他深刻感受到文創背景所培養的不只是美感，而是一種將想法轉化為價值的能力。

海洋文創設計系主任謝忠恆說，海大文創系專題展、畢業展的能量陸續被各界看見，學生擁有厚實的文化梳理與歷史觀看能力，加上紮實的設計培養，打造完整的文創設計產業學習平台與舞台，讓精采作品被看見。海大文創系師生樂於和各界合作，用設計打開基隆大學城市的美學實踐與文化轉譯。

畢業展籌備會總召集人劉羿伶、副召集人周苡涵代表畢業生，特別指導老師李奕璋、莊育鯉和侯鵬暉，帶領大家完成作品，也感謝林泰源和謝忠恆為畢業生尋找資源和解決問題，讓學生在創作過程無後顧之憂。

劉羿伶說，期望將設計思維融入在地文化，傳遞本土精神與自然意象。策展過程中與廠商合作，感謝師長的支持與信任，讓學生放手去做想做的事。她也特別感謝畢業展籌備會成員併肩作戰，共同完成展覽。

周苡涵表示，這次展覽聚焦台灣農、山、漁村的原鄉背景，深度探討當地文化脈絡與特色。從去年起初步發想、田野調查到設計製作，歷經長達一年半的淬煉與打磨，期盼能將最完整的設計成果與在地價值呈現給大眾。

海大表示，這次展覽作品介紹多個具地方特色的題材，如「旭語」呈現馬崗漁村的漁業、海女文化與軍事歷史。「溪騎」展現雙溪山城的自然生態與純樸鄉村紋理；「玩濕 AGAIN」聚焦口湖濕地多樣生態與候鳥棲地；「瑪陵炭行」以煤炭文化結合地方轉型與品牌建構。

「鄒日」呈現阿里山鄒族祭典文化；「埔上街事」探索北埔文化的保存與再生；「魚閱南風澳」介紹南方澳漁村文化與觀光潛力；「YAMmy」聚焦雙溪山藥的在地農產價值；「語菸」呈現鳳林菸樓文化；「層層拾憶」展現貢寮水梯田永續農業；「殼息」則介紹貢寮鮑自然養殖的特色與品牌認證，勾勒出臺灣多元的地方精神與生活樣貌。

國立海大海洋文創設計產業學士學位學程畢業生，在基隆美術館舉辦畢業展，基隆市文化觀光局長江亭玫聆聽畢業生導覽。圖／海大提供

國立海大海洋文創設計產業學士學位學程畢業生，在基隆美術館舉辦畢業展，畢業生吳亮瑩（左）介紹展覽互動區製作概念。圖／海大提供

國立海大海洋文創設計產業學士學位學程畢業生，在基隆美術館舉辦畢業展，籌備會總召集人劉羿伶（左）、副召集人周苡涵（右）代表畢業生分享籌備歷程。圖／海大提供

國立海大海洋文創設計產業學士學位學程畢業生，在基隆美術館舉辦畢業展，師生在開幕式合照。圖／海大提供