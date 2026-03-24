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孟粹珠獎學金揭曉 陳叡怡獲獎

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄報導
第十九屆台灣傑出女科學家獎孟粹珠獎學金得主陳叡怡（左）。圖／台灣傑出女科學家獎提供
第十九屆台灣傑出女科學家獎孟粹珠獎學金得主陳叡怡（左）。圖／台灣傑出女科學家獎提供

隸屬於台灣女性科學家獎的「孟粹珠獎學金」得主近日揭曉，由國立中山大學生物科學系博士生陳叡怡拿下，她以探究頸部脊髓損傷對呼吸與心血管功能影響，嘗試發展治療策略的研究成果脫穎而出，走出一條屬於自己的科研之路。

陳叡怡自小對生物與數學展現興趣，大學就讀嘉義大學水生生物科學系，因接觸組織病理切片技術而對實驗產生濃厚熱情，畢業後進入中山大學生物科學系教授李昆澤實驗室擔任研究助理。

在實驗室中，陳叡怡從基礎操作做起，在一次次失敗與修正中累積經驗，並確立志向攻讀碩士。兩年後更直升博士班，連續三年獲得國科會獎學金支持，走出不同於一般升學路徑的學術軌跡。

陳叡怡的研究聚焦於頸部脊髓損傷對呼吸與心血管功能的影響，嘗試發展可能的治療方式。她發現，在急性期給予臨床用藥，可顯著改善呼吸功能、提升脊髓血流灌注，並減緩發炎與出血反應，成功將基礎研究與臨床需求對接，成果登上國際期刊。

陳叡怡坦言，實驗結果不如預期是常態，但她選擇將每一筆正反數據視為解題線索，當釐清問題，甚至看到研究對臨床可能產生影響時，就會意識到這不只是數據，而是有機會改變現實，帶來很大成就感。

孟粹珠獎學金由台灣萊雅與吳健雄學術基金會於二○○七年共同創立，致力於表揚傑出女性科學家，陳叡怡是第十九屆的唯一得主。

中山大學 國科會 獎學金

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