台德師生參訪士林地檢 探索人工智慧司法新樣貌
台灣大學法學院長王皇玉及德國漢堡大學法學院教授柯尼利亞斯率領師生一行24人，今天到士林地檢署進行「人工智慧與法律數位化」專題參訪與交流，由檢察長王以文接待。
士檢表示，本次活動是由台大與德國漢堡大學法律學院共同開設的跨國課程，透過實地觀摩深化學術與實務連結。士檢安排參訪偵查大樓相關設施，包括候訊室、偵查庭、溫馨談話室及偵查指揮中心等，使師生瞭解偵查運作流程，並觀察如何兼顧偵查效率及人權保障。
其中，偵查指揮中心的運作，展現檢察機關整合偵查資源、強化團隊辦案及即時資訊掌握的效能，使來訪師生對台灣偵查體系在科技運用下的發展有更具體認識。
王以文在參訪後主持座談，並邀請曾赴德國法蘭克福大學進修的檢察官劉昱吟與師生就數位證據蒐集、跨境犯罪偵查及科技輔助辦案等議題交換意見。
王以文表示，為因應人工智慧的新型態犯罪，檢察機關已轉型為科技導向與數據分析的偵查模式，並透過資訊整合及標準化流程，強化證據蒐集及保存，以兼顧偵查效能與程序正義。
王以文說，法務部近年積極推動台德司法交流，除持續選派檢察官赴德國大學及檢察機關研習，也邀請德國檢察官來台，深入各級檢察、廉政及矯正機關進行實地見習，聚焦跨境犯罪及科技偵查等重要議題。
王皇玉表示，此行讓學生從課堂走入實務現場，親身觀察數位科技於偵查體系的運用，對於理解人工智慧於法律領域的發展具有關鍵意義。
王皇玉指出，未來法律人才必須具備科技工具與數據治理的基本理解，才能於快速變動的法治環境中作出適切判斷，此次交流有助於培育具國際視野與跨領域能力之人才。柯尼利亞斯（Kai Cornelius）也感謝此行讓跨國界的新世代法律學子們充分見聞的台灣法律實務。
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