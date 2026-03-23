師大教授張俊彥獲國家講座獎 堅持教學平台免費背後承載著學生遺志

台師大科學教育研究所講座教授張俊彥今獲頒國家講座主持人獎。他受訪時談到自己最引以為傲的研究成果，並非只是學術論文，而是與學生共同打造、至今仍持續免費開放給全球使用者使用的數位教學平台。張俊彥說，這個平台承載著已故學生簡佑達的遺志，他堅持完全免費。

教育部今頒發第29屆國家講座、第8屆國家產學大師獎暨第69屆學術獎，獲獎者分別為10位國家講座主持人、2位國家產學大師獎及18位學術獎得獎人。由賴清德總統及行政院長卓榮泰擔任頒獎人。

張俊彥表示，由團隊開發的「CCR.tw」自2013年推出以來，已被許多國家使用。和市面上多數同類型線上互動平台不同，CCR.tw至今仍堅持完全免費，沒有基礎版或進階版收費機制。他說，這項平台之所以始終不對外販售，是因為承載著已故學生簡佑達的遺志。

張俊彥說，簡佑達是他的博士生，當年與高中好友、後來也加入團隊多年的李宗彥共同投入平台開發。簡佑達工作後，疑過大壓力，最終離世。張俊彥說，簡佑達生前最大的心願，就是希望這個平台能讓全世界的孩子都能免費使用，不因貧窮而失去學習工具。也因此，盡管過去曾有廠商表達購買意願，團隊仍決定永遠不賣，持續維護平台運作，以完成學生的心願。

今天獲得學術界大獎，張俊彥說，自己從德國取得博士學位返台至今已30年，最有成就感的，正是和學生共同開發出至今仍被世界各地持續使用的系統。即使平台沒有商業市值，團隊仍選擇默默維持運作，只希望讓更多教師與學生都能輕鬆使用。

除了CCR.tw之外，張俊彥也提到另一個近年結合人工智慧發展的教學平台「AISI.tw」。他指出，現在許多AI工具雖然方便，卻容易讓學生直接索取答案、把思考「外包」給AI；但AISI.tw串接最新的ChatGPT技術後，設計理念並不是直接給答案，而是透過提問、引導、資料搜尋與互動討論，陪伴學生逐步思考。

他舉例，像核電議題這類具有爭議性的公共議題，老師就能利用AISI.tw自行建立模組，讓學生提出主張、蒐集證據、進行論辯，而不是只求一個標準答案，可以培養學生思辨能力。

台大大氣科學系講座教授吳逸民這次也是十位國家講座主持人獲獎其中之一。他表示，早期在中央氣象局時期即參與建置地震簡訊預警基礎，到台大後，團隊進一步研發「P波預警系統」，補足現有區域型預警無法有效涵蓋的限制，提升預警能力。

第29屆國家講座名單有，社會科學類得主為台師大教授張俊彥、清大教授許博炫；數學及自然科學類為成大教授周明奇，以及與地震觀測、大氣觀測領域台大教授吳俊傑與吳逸民；生物及醫農科學類，得主為現任台大醫院院長吳明賢與副院長高嘉宏；工程及應用科學類，得主為清大教授陳信龍、成大教授胡潛濱與元智大學教授林志民。

台師大科學教育研究所講座教授張俊彥今獲頒國家講座主持人獎。攝影／記者許正宏

台大大氣科學系講座教授吳逸民。攝影／記者許正宏