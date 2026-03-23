迎AI時代...台師大首度向外借將副校長 中大楊鎮華協助轉型

面對AI熱潮，台師大今天宣布借調中央大學資訊工程系講座教授楊鎮華擔任副校長，並於今天上任，首度向外校借將出任副校長。楊鎮華今天也獲教育部學術獎，展現學術與行政實力。

台師大指出，為積極回應AI科技浪潮，將「科技整合躍升」與「人才培育創新」列為核心發展方向。此次延攬楊鎮華擔任副校長，正是著眼於AI對高等教育所帶來的結構性挑戰與校務轉型契機。

台師大說，楊鎮華長期深耕人工智慧、學習分析、教育雲與數位學習等領域，並倡議「以人為本的永續AI」與精準教育理念，專業與台師大推動AI融入教學、研究與行政的發展方向高度契合。楊鎮華曾任教育部資訊及科技教育司首任司長，亦具中央大學研發長及高教深耕計畫執行長經驗。

楊鎮華在精準教育與學習科技領域具開創性貢獻。他提出以「診斷、預測、治療、預防」為核心的精準教育模式，透過學習分析與大數據技術，協助教師掌握學生學習歷程與困難，進而優化教學策略。

在公共政策推動上，楊鎮華擔任教育部資科司長期間，主導規劃我國首個全國性數位學習計畫，推動教育雲建置、數位資源整合與學術網路升級，將TANet骨幹頻寬提升至100G，為全國近500萬師生打造穩定的數位學習環境。此一基礎建設在COVID-19疫情期間發揮關鍵作用，使臺灣線上教學得以迅速接軌國際，展現高度韌性。

台師大指出，未來在楊鎮華的協助下，台師大將加速轉型。包括「加速AI導入與校務轉型」，整合其於教育雲、學習成效分析與AI應用的經驗，推動AI全面融入教學與行政體系，強化學生學習支持系統，並提升校務治理效率，打造具師大特色的智慧教育模式。

其次，在「強化跨域人才培育與延攬」方面，深化「文理共榮」的跨域學習策略，培養具備科技素養與人文關懷的新世代人才，同時強化國際人才延攬機制，提升整體競爭力。