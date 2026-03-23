孟粹珠獎學金得主出爐 中山大學博士生陳叡怡脫穎而出

被譽為台灣女性科學家諾貝爾獎的「孟粹珠獎學金」得主揭曉，由國立中山大學生物科學系博士生陳叡怡拿下，她以探究頸部脊髓損傷對呼吸與心血管功能影響，嘗試發展治療策略的研究成果脫穎而出；大學畢業後先投入實驗室擔任研究助理，歷經反覆挫折與摸索再重返學術，走出一條屬於自己的科研之路。

陳叡怡自小對生物與數學展現興趣，大學就讀嘉義大學水生生物科學系，因接觸組織病理切片技術而對實驗產生濃厚熱情，不過考量家庭經濟因素，她沒有選擇升學，而是進入中山大學生物科學系教授李昆澤實驗室擔任研究助理，也成為她人生的重要轉折。

在實驗室中，陳叡怡從基礎操作做起，在一次次失敗與修正中累積經驗，逐步理解研究本質，並確立志向，決定攻讀碩士。

兩年後更直升博士班，期間連續三年獲得國科會獎學金支持，走出不同於一般升學路徑的學術軌跡，她的研究聚焦於頸部脊髓損傷對呼吸與心血管功能的影響，嘗試發展可能的治療方式。

研究發現，在急性期給予臨床用藥，可顯著改善呼吸功能、提升脊髓血流灌注，並減緩發炎與出血反應，成功將基礎研究與臨床需求對接，成果也登上國際期刊，展現高度應用潛力。

陳叡怡坦言，實驗結果不如預期是常態，但她選擇將每一筆正反數據視為解題線索，當慢慢釐清問題，甚至看到研究對臨床可能產生影響時，就會意識到，這不只是數據，而是有機會改變現實，這份來自研究本身的成就感，成為她持續投入的動力。

她將此次獲獎歸功於指導教授的耐心指導，也鼓勵仍在探索方向的年輕人，不必急於為自己貼上標籤，多方嘗試、找到真正感興趣的領域，才願意投入、走得長遠，走出屬於自己的非典型道路。

孟粹珠獎學金隸屬於台灣傑出女科學家獎，由台灣萊雅與吳健雄學術基金會於2007年共同創立，致力於表揚傑出女性科學家、提升女性科學典範能見度，並鼓勵更多年輕女性投入科研領域。第19屆台灣傑出女科學家獎孟粹珠獎學金日前公布由中山博士生陳叡怡獲得，也是本屆唯一得主。

第19屆台灣傑出女科學家獎孟粹珠獎學金得主國立中山大學博士生陳叡怡（左）、右為吳健雄學術基金會董事長劉兆漢。圖／台灣傑出女科學家獎提供