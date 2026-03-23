快訊

挺蕭旭岑到底！鄭麗文：始作俑者慣用小人步數 不能讓「賊人」得逞

如何防餐後血糖飆升？醫推只需3分鐘的室內運動：飯後立即做護大腦

高雄岡山爆情侶雙屍案！短褲男趴全裸女身上 胸腹有傷刀留現場

聽新聞
0:00 / 0:00

孟粹珠獎學金得主出爐 中山大學博士生陳叡怡脫穎而出

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
國立中山大學生物科學系博士生陳叡怡以探究頸部脊髓損傷對呼吸與心血管功能影響，嘗試發展治療策略的研究成果獲得「孟粹珠獎學金」。記者郭韋綺／攝影
國立中山大學生物科學系博士生陳叡怡以探究頸部脊髓損傷對呼吸與心血管功能影響，嘗試發展治療策略的研究成果獲得「孟粹珠獎學金」。記者郭韋綺／攝影

被譽為台灣女性科學家諾貝爾獎的「孟粹珠獎學金」得主揭曉，由國立中山大學生物科學系博士生陳叡怡拿下，她以探究頸部脊髓損傷對呼吸與心血管功能影響，嘗試發展治療策略的研究成果脫穎而出；大學畢業後先投入實驗室擔任研究助理，歷經反覆挫折與摸索再重返學術，走出一條屬於自己的科研之路。

陳叡怡自小對生物與數學展現興趣，大學就讀嘉義大學水生生物科學系，因接觸組織病理切片技術而對實驗產生濃厚熱情，不過考量家庭經濟因素，她沒有選擇升學，而是進入中山大學生物科學系教授李昆澤實驗室擔任研究助理，也成為她人生的重要轉折。

在實驗室中，陳叡怡從基礎操作做起，在一次次失敗與修正中累積經驗，逐步理解研究本質，並確立志向，決定攻讀碩士。

兩年後更直升博士班，期間連續三年獲得國科會獎學金支持，走出不同於一般升學路徑的學術軌跡，她的研究聚焦於頸部脊髓損傷對呼吸與心血管功能的影響，嘗試發展可能的治療方式。

研究發現，在急性期給予臨床用藥，可顯著改善呼吸功能、提升脊髓血流灌注，並減緩發炎與出血反應，成功將基礎研究與臨床需求對接，成果也登上國際期刊，展現高度應用潛力。

陳叡怡坦言，實驗結果不如預期是常態，但她選擇將每一筆正反數據視為解題線索，當慢慢釐清問題，甚至看到研究對臨床可能產生影響時，就會意識到，這不只是數據，而是有機會改變現實，這份來自研究本身的成就感，成為她持續投入的動力。

她將此次獲獎歸功於指導教授的耐心指導，也鼓勵仍在探索方向的年輕人，不必急於為自己貼上標籤，多方嘗試、找到真正感興趣的領域，才願意投入、走得長遠，走出屬於自己的非典型道路。

孟粹珠獎學金隸屬於台灣傑出女科學家獎，由台灣萊雅與吳健雄學術基金會於2007年共同創立，致力於表揚傑出女性科學家、提升女性科學典範能見度，並鼓勵更多年輕女性投入科研領域。第19屆台灣傑出女科學家獎孟粹珠獎學金日前公布由中山博士生陳叡怡獲得，也是本屆唯一得主。

第19屆台灣傑出女科學家獎孟粹珠獎學金得主國立中山大學博士生陳叡怡（左）、右為吳健雄學術基金會董事長劉兆漢。圖／台灣傑出女科學家獎提供
第19屆台灣傑出女科學家獎孟粹珠獎學金得主國立中山大學博士生陳叡怡（左）、右為吳健雄學術基金會董事長劉兆漢。圖／台灣傑出女科學家獎提供

中山大學 國科會 諾貝爾獎

延伸閱讀

第26屆「台新青少年志工菁英獎」得主揭曉 自學生獲親善大使獎

陳宏星掌駐法台灣文化中心為台搭橋 談陸方干預成反向宣傳

好讀周報／少年諾貝爾獎名單出爐！他開發AI模型篩檢自閉症

受邀成大演講 諾貝爾生醫獎得主：古人類基因仍保留現代人體中

相關新聞

全台首創SEL指引上路 新北攜手台師大打造校園心理韌性系統

為強化學生情緒調節能力與心理韌性，新北市教育局今攜手國立台灣師範大學教育研究與創新中心，發布全台首創「SEL學校推動指引」，並簽署合作備忘錄（MOU），同步啟動「幸福O3教師賦能系統」，透過9大教育分區中心學校建構教師專業支持與跨校協作機制，系統化推動校園心理韌性教育。

靜宜EMBA校友會串聯各校 10月辦公益高爾夫聯誼賽回饋社會

靜宜大學EMBA校友會推動跨校合作，今年10月將舉辦「EMBA公益高爾夫聯誼賽」，邀請各校EMBA高球菁英齊聚揮桿競技，透過運動凝聚校友情誼與校際交流；並將活動盈餘及企業贊助投入公益，讓運動聯誼結合公益關懷，實際行動回饋社會。

台大宣布推椰林學者及鴻鵠講座 1人10年最高獲1億元

國立台灣大學今宣布設立椰林學者及鴻鵠講座計畫，鎖定教學研究表現傑出之專任教師或即將聘任的55歲以下人才，每人每年最高可獲1000萬元經費補助，最高連獲10年，10年1億元；總獲選人數以不超過20名為原則。

台大推高中生先修課 將擴展到北市所有高中都可參與

國立台灣大學去年試辦高中生進階課程計畫（AP）成果良好，今天宣布將於115學年從原本建中等五校，擴大到北市其他高中也可參與，預計共可提供450人次名額。

孟粹珠獎學金得主出爐 中山大學博士生陳叡怡脫穎而出

被譽為台灣女性科學家諾貝爾獎的「孟粹珠獎學金」得主揭曉，由國立中山大學生物科學系博士生陳叡怡拿下，她以探究頸部脊髓損傷對呼吸與心血管功能影響，嘗試發展治療策略的研究成果脫穎而出；大學畢業後先投入實驗室擔任研究助理，歷經反覆挫折與摸索再重返學術，走出一條屬於自己的科研之路。

台師大首度向外校借將任副校長 中大楊鎮華助轉型

因應AI科技浪潮，台師大宣布，借調中央大學資訊工程系講座教授楊鎮華擔任副校長，這也是台師大首度向外校借將出任副校長，盼從加速AI導入、強化跨域人才培育等方面加速轉型。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。