台師大首度向外校借將任副校長 中大楊鎮華助轉型

國立台灣大學今宣布設立椰林學者及鴻鵠講座計畫，鎖定教學研究表現傑出之專任教師或即將聘任的55歲以下人才，每人每年最高可獲1000萬元經費補助，最高連獲10年，10年1億元；總獲選人數以不超過20名為原則。

2026-03-21 12:22