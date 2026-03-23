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台師大首度向外校借將任副校長 中大楊鎮華助轉型

中央社／ 記者許秩維台北23日電
台師大新校長宋曜廷提出「奠基、躍升、新師大」的治校理念。聯合報系資料照片 陳智華
台師大新校長宋曜廷提出「奠基、躍升、新師大」的治校理念。聯合報系資料照片 陳智華

因應AI科技浪潮，台師大宣布，借調中央大學資訊工程系講座教授楊鎮華擔任副校長，這也是台師大首度向外校借將出任副校長，盼從加速AI導入、強化跨域人才培育等方面加速轉型。

台灣師範大學今天發布新聞稿指出，校長宋曜廷提出「奠基、躍升、新師大」的治校理念，為回應AI科技浪潮，台師大將「科技整合躍升」與「人才培育創新」列為核心發展方向。

台師大校方表示，楊鎮華長期深耕AI、學習分析、教育雲與數位學習等領域，並倡議「以人為本的永續AI」與精準教育理念，其專業與台師大推動AI融入教學、研究與行政的發展方向高度契合。

未來在副校長楊鎮華協助下，台師大將從3大面向加速轉型，在「加速AI導入與校務轉型」方面，將整合其於教育雲、學習成效分析與AI應用的經驗，推動AI全面融入教學與行政體系，強化學生學習支持系統、提升校務治理效率。

在強化跨域人才培育與延攬方面，台師大將深化「文理共榮」的跨域學習策略，培養具科技素養與人文關懷的新世代人才；另外，楊鎮華曾任教育部資科司長、中央大學研發長、高教深耕計畫執行長，兼具政策視野與實務能力，將有助於台師大強化國際學術鏈結與全球能見度。

台師大 教育部 數位學習

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