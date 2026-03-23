全台首創SEL指引上路 新北攜手台師大打造校園心理韌性系統

為強化學生情緒調節能力與心理韌性，新北市教育局今攜手國立台灣師範大學教育研究與創新中心，發布全台首創「SEL學校推動指引」，並簽署合作備忘錄（MOU），同步啟動「幸福O3教師賦能系統」，透過9大教育分區中心學校建構教師專業支持與跨校協作機制，系統化推動校園心理韌性教育。

教育局長張明文表示，此次指引整合新北多年推動社會情緒學習（SEL）的實務經驗，從過去政策與學校層級推動，進一步深化至班級與學生個人，讓SEL真正融入日常教學。他強調，教育現場應「先處理情緒，再處理學習」，若學生情緒未穩定，學習成效將大打折扣，未來將透過「AI乘以SEL」的方式，一方面運用科技減輕教師負擔，一方面以專業引導學生情緒，提升整體學習與競爭力。

國立台灣師範大學校長宋曜廷指出，新北市在SEL推動上已成為全國示範，透過「由上而下」的政策引導與「由下而上」的教師與學生實踐，形成完整推動系統。他並直言，當前教師士氣面臨挑戰，「教育國之本，教師是教育之本」，透過教師賦能與專業支持，才能打造正向且具支持力的校園環境。

台師大教育研究與創新中心主任陳佩英則表示，新北是最早投入SEL推動的縣市之一，相關制度歷時3年逐步建構完成，從縣市政策延伸至學校現場，並非額外課程，而是融入既有教學與校園運作。她指出，此次同步建置教師賦能系統，透過工作坊、讀書會、課程共備與教練培訓等方式，建立完整支持機制，協助教師在第一線落實SEL，並透過跨校社群提供即時協助。

實際成效方面，石碇高中高二學生張鈞閎分享，高一時曾與同學發生衝突，當時情緒激動，經老師引導從對方角度思考後果，回家反思後主動向同學道歉，雙方關係順利修復。他表示，相較過去以責備為主的處理方式，老師透過溝通與引導，讓他更能理解事情，也讓情緒逐漸穩定，「會比較開心，也比較能接受」。

教育局表示，新北市自民國112年與台師大合作推動SEL以來，已培育超過200位種子教師，並獲得「親子天下教育創新100」及「遠見天下未來教育台灣100」等肯定。未來將持續透過制度化推動與專業支持機制，逐步建構具支持力與韌性的校園學習環境，讓學生在校園中安心學習、健康成長。

新北市教育局今攜手國立臺灣師範大學教育研究與創新中心，發布全台首創「SEL學校推動指引」。記者張策／攝影

新北市教育局今攜手國立臺灣師範大學教育研究與創新中心，發布全台首創「SEL學校推動指引」。記者張策／攝影

新北市教育局長張明文表示，SEL學校推動指引將從班級落實，強調「先處理情緒，再處理學習」，提升學生心理韌性。記者張策／攝影

臺師大校長宋曜廷表示，新北已成為全國SEL推動示範，透過上下整合與教師支持，打造正向校園環境。記者張策／攝影

新北市教育局今攜手國立臺灣師範大學教育研究與創新中心，發布全台首創「SEL學校推動指引」。記者張策／攝影