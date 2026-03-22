靜宜EMBA校友會串聯各校 10月辦公益高爾夫聯誼賽回饋社會
靜宜大學EMBA校友會推動跨校合作，今年10月將舉辦「EMBA公益高爾夫聯誼賽」，邀請各校EMBA高球菁英齊聚揮桿競技，透過運動凝聚校友情誼與校際交流；並將活動盈餘及企業贊助投入公益，讓運動聯誼結合公益關懷，實際行動回饋社會。
靜宜大學EMBA校友會理事長、嘉麗建設股份有限公司董事長鄭偉毓表示，EMBA校友多來自企業與各產業領域的專業人士。透過多元活動深化校友交流，促進跨屆、跨領域互動，成為產業經驗分享與專業連結的重要平台，也強化校友情誼與彼此關懷，打造具有溫度的校友社群。
靜宜EMBA校友會積極推動多元運動社團，目前設有登山健行、壘球、羽球、籃球、網球及高爾夫球等六大社團，近年更在全國賽事中勇奪佳績，展現「以運動會友，也能出佳績」的特色。鄭偉毓表示，社團的核心精神並非單純競技，而是透過運動交流加深情誼，許多校友同時參與多個社團，利用不同時段聚會互動，樂在其中。
鄭偉毓指出，靜宜大學10月將舉辦的公益高爾夫聯誼賽，邀請各大學EMBA校友共聚交流，不僅是運動聯誼，更希望透過公益捐贈回饋社會，實踐社會責任，也讓活動成為結合運動、交流與公益的年度盛會。
近年中部EMBA校友會互動頻繁，逐漸形成跨校的交流網絡。鄭偉毓日前偕同靜宜大學秘書長程敬閏、校友服務與社會連結中心主任陳景揮及EMBA校友會公關長黃淑妮等團隊代表，出席中興大學EMBA校友會「第九屆理事長交接暨授證典禮」。與逢甲、嶺東等校團隊代表齊聚交流。
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