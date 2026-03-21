人文社科也有份！台大椰林學者計畫年薪上看千萬

國立台灣大學今宣布設立椰林學者及鴻鵠講座計畫，校長陳文章表示，有感台大老師薪資難以與新加坡、香港甚至美國的學校競爭，將遴選各領域40至55歲優秀老師給予獎助，每人每年總計最高千萬元，最高給10年、共計1億元。總獲選人數以不超過20名為原則。

台大今舉行校務會議，校長陳文章宣布相關計畫。他指出，台大薪資一直遠不如國外，因此他想用比較長期的計畫獎助優秀老師，針對40至55歲者給予10 年計畫，讓他們能發展自己的國內外研究團隊，薪資也可與國外學校競爭。

椰林學者產生過程，是由校長徵詢各學院院長或其他學術研究單位主管，遴選校內專任或即將聘任為專任教師為候選人，再由審議委員會就既有研究表現及未來學術發展潛力審查通過。獲獎每人每年不超過一千萬元，設備需求可另申請補助。補助期間最高10年，總人數以不超過20名為原則。

遴選領域方面，陳文章指將廣含人文、工程、生命科學、自然科學、醫學、社會科學，每個領域都會有人獲選。屆時審議委員會將陪各獲獎人前進，依獲獎人計畫提供協助，希望他們在10年後發展為該領域的學術領袖，也是台大未來的學術領袖。

鴻鵠講座計畫則是搭配椰林學者，陳文章說，該獎助金額由委員會決定，最高一年20萬美金。鴻鵠講座獲獎人必須同時是桂冠學者，由於兩計畫經費來自捐助，獲獎人還可同時領教育部或校內其他講座補助，陳文章估計獲獎人年薪屆時總計最高將來到30萬美金。

他也強調，每人每年總計最高千萬元的補助是經常費，儀器設備費用可另向學校研發處申請。獲獎人這千萬經費除薪資外，也可包括邀請國外學者、送學生出國、或聘助理等費用。

20人每年獎助千萬，10年供需20億元，陳文章說，目前台大經費已有5至6 億左右，也得到捐助者每年都會捐助的承諾，他將在接下來4年10個月任期中，把之後的錢也準備好。台大也將在幾年內打造大約100戶左右的新宿舍，保留一部分提供領先學者住宿。

另外，20位名額不會一年用完，陳文章說，會花兩三年時間去招募，像AI領域就需要時間去國外找人。