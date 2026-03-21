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台東大學碩士生雙人聯展 結合科技與公益回饋家鄉

中央社／ 台東縣21日電

國立台東大學美術產業學系碩士班學生陳盈貞、陳珮珊策劃的「山海」雙人聯展，目前在台東市公所展出。台東市長陳銘風表示，市公所願提供平台扶植在地青年藝術家

「山海」雙人聯展昨日開幕，嘉賓雲集，共同見證2名藝術家將在學校所學轉化為守護家鄉的溫暖能量，展期至27日。

陳銘風今天接受中央社記者訪問表示，台東市公所致力於支持在地文化與藝術創作，讓市政空間不僅是洽公場所，更是充滿人文氣息的美學廊道。這次「山海」聯展不僅呈現台東自然之美，2名藝術家更發揮大愛，將畫作售出部分所得捐贈台東市公所路燈認養計畫。

他說，這種將藝文創作轉化為實際社會公益、點亮城市之光的義舉，實為公私協力的優質典範，市公所也將持續成為在地創作者最堅實的後盾。

展者陳盈貞現為報社記者、東鯨工作室負責人，擅長流動畫教學與創作，繼2023年舉辦「關於海」創作個展，今年再次推出以環氧樹脂為主要媒材的系列作品，在色彩表現與複合媒材運用上更加多元。作品「相望」、「相忘」呈現出海洋彷彿被一分為二，實則透過某種元素緊密串聯。

陳盈貞表示，海洋看似將兩塊陸地隔開，但其中也蘊含著文化、記憶等深層連結，若將海洋視為界線，便是「相忘」；若將其視為橋梁，則是「相望」，期盼透過海洋象徵彼此之間的連結與對話。

展者陳珮珊為東大附小視覺藝術老師，主打作品「龍馬精神：虛實之間」，靈感源於展者本身屬龍，且今年適逢馬年，畫作中，一隻粉紅巨龍自波濤洶湧的海水中騰躍而起，象徵龍不畏考驗、脫穎而出的精神；龍尾巧妙呈現心形，傳達出無論世事如何變化，仍保有初心與愛心，同時呼應此次展覽的公益初衷。

她表示，作品名為「龍馬精神」，畫中卻不見馬的身影，其實將驚喜巧妙隱藏於數位連結中，觀者只需以手機靠近畫中的「龍珠」感應NFC，即可開啟連結，探索隱藏其中的AI動畫，體驗藝術與科技結合的互動驚喜。

藝術家 台東 陳銘風

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