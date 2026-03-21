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台大推高中生先修課 將擴展到北市所有高中都可參與

聯合報／ 記者何定照／即時報導
國立台灣大學去年試辦高中生進階課程計畫（AP）成果良好，今天宣布將於115學年從原本建中等五校，擴大到北市其他高中也可參與。圖右為台大校長陳文章，左邊是主任秘書沈麗娟。圖／台大提供
國立台灣大學去年試辦高中生進階課程計畫（AP）成果良好，今天宣布將於115學年從原本建中等五校，擴大到北市其他高中也可參與。圖右為台大校長陳文章，左邊是主任秘書沈麗娟。圖／台大提供

國立台灣大學去年試辦高中生進階課程計畫（AP）成果良好，今天宣布將於115學年從原本建中等五校，擴大到北市其他高中也可參與，預計共可提供450人次名額。

台大今舉行校務會議，校長陳文章會後接受媒體訪問，說明AP進一步構想。陳文章指出，去年試辦AP，與建中、北一女、師大附中、中山女中、成功高中等五校合作，共127名學生修課，發現他們微積分等成績都非常好，且多數是高二學生。

陳文章說，台大決定115學年起擴大辦理，開放北市其他高中都可申請，採專班方式，一班大約50名學生，共可有450名。清寒與中低收入學生可免學分費，若沒法實體上課，台大也考慮開線上課程，但考試必須要實體，會安排線上助教（TA）與老師問答。

陳文章表示，該計畫未來還可能擴展到偏鄉甚至東南亞地區，但考試仍採實體。課程經費全部來自捐贈，目前也有許多業界人士願意幫忙。師資方面，也有許多老師不在意鐘點費，用使命與熱情參與，像70多歲的中研院院士彭旭明就教普通化學。

陳文章也說，很希望清華大學、陽明交大、中興大學、成功大學與中興大學等都可共襄盛舉，未來可互相採認就讀大學後的學分，讓學生可縮短學習時間提早畢業、進研究所、出國海外研修。但這都還待配套改革。

清華大學 北一女 中研院 台灣大學 高中生

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