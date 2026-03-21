台大推高中生先修課 將擴展到北市所有高中都可參與

國立台灣大學今宣布設立椰林學者及鴻鵠講座計畫，鎖定教學研究表現傑出之專任教師或即將聘任的55歲以下人才，獲選人每年可分獲1000萬元及630萬元，最高連獲10年。而因鴻鵠講座獲獎人必須為椰林學者，兩者都獲獎者每年最高可獲1630萬元，10年1.63億元；總獲選人數以不超過20名為原則。

2026-03-21 12:22