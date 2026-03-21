蔡英文重返東吳演講 談「學費補助」盼學生找到舞台
前總統蔡英文退休後人氣不減，近日她返回以前曾經任教的東吳大學，為學生演講，受到學生熱烈歡迎。蔡英文21日於網路社群發文，她表示，過去幾年，政府實施「私立大學學費補助」政策，真正落實教育的平權，盼同學都能找到屬於自己的舞台。
蔡英文表示，很高興能夠到東吳大學，回到自己以前任教的學校，有一種很特別的感覺。在她投入公共事務、擔任公職之前，這裡曾經是她任教的學校，也是她人生很重要的一個階段。
蔡英文跟同學們分享，在一個快速變動的世界裡，像台灣這樣的國家，需要的不只是競爭力，還要有足夠的韌性與自信。她也跟同學們談未來，記得她2020年勝選的那一天，她說：「我會留下一個更好的國家給你們」，她希望自己有做到一部分。
蔡英文提到，過去幾年，政府嘗試做了一些事情，例如，T-PASS政策、大學宿舍改建的補助、租屋補貼、文化幣、運動幣…等，就不一一細數。但有一個政策，她一定要講，就是「私立大學學費的補助」。
蔡英文指出，政府給同學們補助，不只讓年輕人能夠不必考慮學費的差距，選擇自己想要的學校與系所，也讓申請就學貸款的私校學生，不必一出社會，就面臨龐大的經濟壓力，真正落實教育的平權。
蔡英文表示，在大學裡，同學們所培養的知識、能力與視野，將會影響未來很長的一段人生。政府可以做的，就是盡量把環境準備好，讓同學們人生的方向，能夠每一步都走得更踏實、更不孤單。
她期待台灣能在這個變動的世界中，找到屬於自己的位置，也希望同學們能在這個世界裡，找到屬於自己的舞台。
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