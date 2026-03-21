台大宣布推椰林學者及鴻鵠講座 1人10年最高獲1.63億元
國立台灣大學今宣布設立椰林學者及鴻鵠講座計畫，鎖定教學研究表現傑出之專任教師或即將聘任的55歲以下人才，獲選人每年可分獲1000萬元及630萬元，最高連獲10年。而因鴻鵠講座獲獎人必須為椰林學者，兩者都獲獎者每年最高可獲1630萬元，10年1.63億元；總獲選人數以不超過20名為原則。
台大今舉行校務會議，校長陳文章在會中宣布相關計畫。在椰林學者方面，由校長徵詢各學院院長或其他學術研究單位主管，遴選校內專任或即將聘任為專任教師為候選人，再由審議委員會就既有研究表現及未來學術發展潛力審查通過。
根據台大規畫，此項獲獎經費以每人每年不超過1000萬元為原則，設備需求可另申請補助。補助期間最高為10年，補助總人數以不超過20名為原則。
鴻鵠講座方面，由於規定獲獎人須同時獲聘為椰林學者，獎助金以每年不超過新台幣630萬元（約美金20萬元）為原則，因此同一名獲獎人總計每年最高可獲1630萬元。
台大指出，相關計畫是為積極培養未來學術領袖、激勵學術研究發展並邁向國際頂尖，經費都來自台大自籌款含捐款。
陳文章也在會議報告中指出，台大一直積極攬才留才。根據台大統計，2023至2025年間，新聘教師共243人，玉山學者與玉山青年學者總計49人。在彈性薪資方面，已提供442人次彈性加給、217人次特聘教授名額。每年投入10億至11億元留才。
▪115繁星放榜缺額922個「台大17、文大133」 醫牙報名人數降
▪私校祭重金挖角！明星高中校長成招生光環 教育界人士：很吃香
▪高學歷女擇偶「男方成績差是硬傷」 頂大女齊嘆：話不投機半句多
▪台大生願意「往下讀」？他苦惱研究所恐只上2校 過來人嘆要扛得住
▪「私立台大」輝煌不再？她和孩討論選校驚覺世代代溝 網揪關鍵
▪獨／中小學教師「行政工作獎金」加碼遭中央卡關 地方發放時程延宕
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。