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台大宣布推椰林學者及鴻鵠講座 1人10年最高獲1.63億元

聯合報／ 記者何定照／即時報導
國立台灣大學今宣布設立椰林學者及鴻鵠講座計畫，鎖定教學研究表現傑出之專任教師或即將聘任的55歲以下人才，獲選人每年可分獲1000萬元及630萬元。圖／聯合報系資料照片
國立台灣大學今宣布設立椰林學者及鴻鵠講座計畫，鎖定教學研究表現傑出之專任教師或即將聘任的55歲以下人才，獲選人每年可分獲1000萬元及630萬元。圖／聯合報系資料照片

國立台灣大學今宣布設立椰林學者及鴻鵠講座計畫，鎖定教學研究表現傑出之專任教師或即將聘任的55歲以下人才，獲選人每年可分獲1000萬元及630萬元，最高連獲10年。而因鴻鵠講座獲獎人必須為椰林學者，兩者都獲獎者每年最高可獲1630萬元，10年1.63億元；總獲選人數以不超過20名為原則。

台大今舉行校務會議，校長陳文章在會中宣布相關計畫。在椰林學者方面，由校長徵詢各學院院長或其他學術研究單位主管，遴選校內專任或即將聘任為專任教師為候選人，再由審議委員會就既有研究表現及未來學術發展潛力審查通過。

根據台大規畫，此項獲獎經費以每人每年不超過1000萬元為原則，設備需求可另申請補助。補助期間最高為10年，補助總人數以不超過20名為原則。

鴻鵠講座方面，由於規定獲獎人須同時獲聘為椰林學者，獎助金以每年不超過新台幣630萬元（約美金20萬元）為原則，因此同一名獲獎人總計每年最高可獲1630萬元。

台大指出，相關計畫是為積極培養未來學術領袖、激勵學術研究發展並邁向國際頂尖，經費都來自台大自籌款含捐款。

陳文章也在會議報告中指出，台大一直積極攬才留才。根據台大統計，2023至2025年間，新聘教師共243人，玉山學者與玉山青年學者總計49人。在彈性薪資方面，已提供442人次彈性加給、217人次特聘教授名額。每年投入10億至11億元留才。

台灣大學 台大 講座

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