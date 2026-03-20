冷電漿有助糖尿病患免截肢 中山大學研發20年技術完成技轉

國立中山大學醫學院副院長、生物醫學科技學系特聘教授林哲信，帶領團隊耗時20年打造出「大面積餘暉放電冷電漿」系統，讓原本走向截肢的糖尿病足患者，有機會逆轉命運保住肢體。這項技術已完成技轉，可望讓病患更多受惠。

電漿被稱為固體、液體、氣體之外的第四態，從宇宙恆星到夜空極光皆可見其存在，但這種能量過去多半伴隨高溫，難以應用於人體。林哲信團隊的突破，在於將「狂暴的電漿」轉化為接近人體溫度的冷電漿，使其能直接作用於皮膚，讓原本難以駕馭的能量，變得溫和且可控。

這項技術的關鍵，在於誘發活性氧與氮物種RONS，這些帶電分子如同一支微型特種部隊，能迅速穿透皮膚表層，有效抑制細菌與病毒，促進組織再生，傳統仰賴抗生素控制感染的方式，冷電漿不僅降低藥物使用，更避免抗藥性問題，為慢性傷口提供另一條治療路徑。

數據顯示，早期糖尿病足患者僅需短短數次、每次30秒的治療，傷口便能明顯癒合，不至於感染惡化；截肢後的壓瘡與潰瘍，在完全不使用抗生素敷料下，經過1至2周療程也能快速改善，經動物實驗證實傷口癒合速度可提升約3成。

冷電漿應用不止於糖尿病足，從長期臥床患者的褥瘡、燒燙傷的大面積創傷，到醫美領域的美白、淡斑與皮膚活化，消化道手術、椎間盤與牙科治療都逐步導入。相較傳統雷射，冷電漿不會造成熱傷害，也無需修復期。

林哲信指出，這項技術不僅是醫療突破，更為經濟弱勢患者帶來希望，當抗生素與大量敷料不再是必要條件，治療成本與照護周期同步下降，目前該系統已完成技術移轉，可望被廣泛運用。

國立中山大學醫學院副院長、生物醫學科技學系特聘教授林哲信，帶領團隊耗時20年打造出「大面積餘暉放電冷電漿」系統，有望終結糖尿病患截肢噩夢。圖／中山大學提供

國立中山大學醫學院副院長、生物醫學科技學系特聘教授林哲信，帶領團隊耗時20年打造出「大面積餘暉放電冷電漿」系統，有望終結糖尿病患截肢噩夢。圖／中山大學提供