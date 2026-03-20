受邀成大演講 諾貝爾生醫獎得主：古人類基因仍保留現代人體中
2022年諾貝爾生理醫學獎得主帕博今天在國立成功大學表示，研究已滅絕人類物種，不僅重建人類起源與族群交流歷史，更可理解古人類基因仍保留於現代人類基因體中。
2026「成大鳳凰講座」今天邀來古代DNA研究先驅帕博（Svante Pääbo）演講，題目是「我們的起源：尼安德塔人、丹尼索瓦人與現代人類的遺傳遺產」，並進行學術對談。
成大發布新聞稿引述帕博演講內容指出，研究已滅絕人類物種的重要性，不僅在於重建人類的起源與族群交流歷史，更在於理解這些古人類基因至今仍保留於現代人類基因體中，並對其功能產生影響。
帕博表示，透過對尼安德塔人與丹尼索瓦人的古DNA研究，揭示現代人類與這些已滅絕人群間曾發生基因交流，使部分古人類遺傳特徵得以延續於現代人類基因體中，也顯示古人類基因在現代人類健康中仍具深遠影響。
成大說明，目前，帕博任職於德國馬克斯．普朗克演化人類學研究所暨日本沖繩科學技術大學院大學，他開創從化石中萃取DNA的研究技術，使科學家得以直接讀取數萬年前留下的遺傳訊號。
此外，帕博領導的研究團隊，成功定序尼安德塔人基因組，並發現另一種已滅絕的人類族群-丹尼索瓦人（Denisovans），揭示這些古人類與現代人類間曾發生基因交流，改寫對人類演化歷史的理解，也開創「古基因體學」嶄新的研究領域。
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