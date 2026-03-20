清華攜曙光女中學生研究 指高解析螢幕可提升護眼
清華大學特聘教授周卓煇與台大眼科醫師葉伯廷及曙光女中合作，今天發表「光與健康」研究成果指出，高解析度螢幕及黑底紅字設定，均有助提升護眼效果。
周卓煇團隊今天在清華大學舉辦「光與健康」研究發表會，周卓煇接受媒體聯訪說，曙光女中學生以研討會海報形式展示研究成果，並與清華研究生交流互動，分享選擇閱讀媒介、調整螢幕設定及控制環境光源避免眩光等護眼新知。
曙光女中學生在「平板閱讀是否較紙本友善」研究中發現，紙本比平板更護眼，且閱讀30分鐘後，平板使用者的專注度會下降5%。
另在題目為「電子墨水閱讀器的護眼效度及清晰度探索」的研究指出，電子墨水閱讀器的清晰度高於紙本書，護眼效果與清晰度更佳。
題目「螢幕解析度對適讀照度與觀看清晰度的影響」的研究指出，使用高解析度螢幕（2160像素），可閱讀到3.7號字，其清晰度是480像素的1.8倍；使用高解析度螢幕時，可以減少入眼所需要的照度，較為護眼許多。
在研究題目為「螢幕設定對護眼效度及觀看清晰度影響」發現，黑底紅字的護眼效果最佳。
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