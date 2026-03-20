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元智大學藝設系增AI創新組 申請入學5名額免考術科

中央社／ 台北20日電
元智大學藝術與設計系於115學年申請入學管道新增「AI創新組」，提供5個名額，免考術科。圖為元智藝設系上課情形。圖／中央社（元智提供）
元智大學藝術與設計系於115學年申請入學管道新增「AI創新組」，提供5個名額，免考術科。圖為元智藝設系上課情形。圖／中央社（元智提供）

因應AI改變創作與設計產業，元智大學藝術與設計系於115學年申請入學管道新增「AI創新組」，提供5個名額，免考術科，將從大一起逐步循序培養AI創意實作能力。

元智大學今天發布新聞稿指出，藝術與設計系AI創新組以「藝術×設計×AI科技整合」為核心，希望培養兼具美感、創意表達與數位科技應用能力的人才；學生入學後須修習系上設計的「AI互動設計與運算創作模組」，從大一開始循序培養AI創意設計思考與數位創作實作能力。

在課程規劃上，為幫助學生從基礎能力開始扎根，大一透過AI數位人文應用課程，建立互動影像、創意程式與AI創意應用基礎，再依創作方向學習生成式影像、參數化設計與數位製造等內容。

大三則結合互動科技裝置與專題整合，將AI、設計、空間、影像與感測互動等，應用於創作與實作中，希望培養不只會使用AI工具，還能主導AI創作、整合設計思維與科技應用的未來創意人才。

元智大學藝術與設計系AI創新組於115學年申請入學管道提供5個名額，第2階段指定項目甄試免考術科，只須審查資料和面試。

元智大學藝術與設計系主任林楚卿表示，AI創新組適合對藝術創作、數位內容、互動科技、生成式AI與跨域創新有興趣的學生；即使不是傳統術科導向，對創意、設計與科技應用有熱情的學生，未來仍可朝創意設計、數位內容、科技藝術、互動媒體與AI創意應用等領域發展。

元智大學 申請入學

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