陽明交大傑出校友 黃國倫、楊振昌等6人獲選

陽明交通大學今天公布傑出校友名單，知名音樂人黃國倫、知名毒物專家楊振昌、被稱為「航運舵手」的台灣海大教授張淑淨等6人獲選。

陽明交通大學發布新聞稿指出，今年獲選的傑出校友，橫跨企業經營、公共治理、音樂創作、公共衛生等領域，展現公共影響力與責任擔當；傑出校友的成就不僅是個人榮耀，也激勵更多師生與校友持續為社會創造正向影響。

獲選陽明交大今年傑出校友的包括聯強國際集團執行長王其勳、萬達寵物創辦人李俊廣、交通部次長林國顯、台灣海洋大學通訊與導航工程系教授張淑淨、知名音樂人黃國倫、知名毒物專家楊振昌。

王其勳是聯強國際在澳洲市場站穩龍頭地位的重要推手，他帶領團隊深耕通路與建構新的業務模式，大幅拓展聯強在澳紐的市場占有率，現名列全澳洲前120大企業，並於2023年升任集團執行長；王其勳也是聯強國際繼總裁杜書伍、資深副總裁杜書全後，第3名獲選的傑出校友。

陽明交大提到，李俊廣以資工背景跨足寵物業，打造全台規模最大的連鎖寵物通路，90年代的他曾是音樂人，製作歌手周蕙、蘇永康等人的作品；之後還曾參與無名小站、KKBOX經營，擔任痞客邦總經理，堪稱最具斜槓精神的校友代表之一。

林國顯投身公職逾30年，歷任交通部路政司長、民航局局長、桃園機場董事長、驗船中心董事長等要職，公職生涯橫跨海、陸、空等交通體系，畢業於運輸研究所的林國顯可謂學以致用，對台灣運輸發展貢獻深遠。

張淑淨是台灣海域數位化與航行安全體系的重要推手，曾主持內政部「台灣電子航行圖」計畫，為進出台灣港口的船舶提供完整安全保障；她也參與衛星搜救、導航定位、海氣象等海事資訊系統的建置，協助離岸風電航道規劃，堪稱守護台灣海域的「航運舵手」。

陽明交大表示，黃國倫是知名音樂製作人與創作者，代表作如歌手王菲的「我願意」、辛曉琪的「味道」、蘇永康的「男人不該讓女人流淚」、黎明的「半生緣」等，畢業於管理科學系的黃國倫以深厚的創作底蘊在演藝界闖出一片天，是陽明交大在藝文領域具代表性的校友之一。

楊振昌除了在台北榮總職業醫學及臨床毒物部的工作，曾多次協助政府處理重大中毒與食安危機，包括三聚氰胺、塑化劑污染、瘦肉精爭議、寶林茶室、台東小米粽等事件；他更致力推動食安的科普化與法制化，去年獲頒衛生福利部衛生福利專業獎章。