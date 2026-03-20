快訊

小主人感冒在家 狗狗被迫育兒「眼神死又無奈」媽媽笑翻：突然好輕鬆

記憶體股全面跌停 6檔市值單日蒸發逾1,700億元

中職／真的來了！費仔太太4月5日為龍隊開球 與小龍女一起跳應援

聽新聞
0:00 / 0:00

陽明交大傑出校友 黃國倫、楊振昌等6人獲選

中央社／ 台北20日電

陽明交通大學今天公布傑出校友名單，知名音樂人黃國倫、知名毒物專家楊振昌、被稱為「航運舵手」的台灣海大教授張淑淨等6人獲選。

陽明交通大學發布新聞稿指出，今年獲選的傑出校友，橫跨企業經營、公共治理、音樂創作、公共衛生等領域，展現公共影響力與責任擔當；傑出校友的成就不僅是個人榮耀，也激勵更多師生與校友持續為社會創造正向影響。

獲選陽明交大今年傑出校友的包括聯強國際集團執行長王其勳、萬達寵物創辦人李俊廣、交通部次長林國顯、台灣海洋大學通訊與導航工程系教授張淑淨、知名音樂人黃國倫、知名毒物專家楊振昌。

王其勳是聯強國際在澳洲市場站穩龍頭地位的重要推手，他帶領團隊深耕通路與建構新的業務模式，大幅拓展聯強在澳紐的市場占有率，現名列全澳洲前120大企業，並於2023年升任集團執行長；王其勳也是聯強國際繼總裁杜書伍、資深副總裁杜書全後，第3名獲選的傑出校友。

陽明交大提到，李俊廣以資工背景跨足寵物業，打造全台規模最大的連鎖寵物通路，90年代的他曾是音樂人，製作歌手周蕙、蘇永康等人的作品；之後還曾參與無名小站、KKBOX經營，擔任痞客邦總經理，堪稱最具斜槓精神的校友代表之一。

林國顯投身公職逾30年，歷任交通部路政司長、民航局局長、桃園機場董事長、驗船中心董事長等要職，公職生涯橫跨海、陸、空等交通體系，畢業於運輸研究所的林國顯可謂學以致用，對台灣運輸發展貢獻深遠。

張淑淨是台灣海域數位化與航行安全體系的重要推手，曾主持內政部「台灣電子航行圖」計畫，為進出台灣港口的船舶提供完整安全保障；她也參與衛星搜救、導航定位、海氣象等海事資訊系統的建置，協助離岸風電航道規劃，堪稱守護台灣海域的「航運舵手」。

陽明交大表示，黃國倫是知名音樂製作人與創作者，代表作如歌手王菲的「我願意」、辛曉琪的「味道」、蘇永康的「男人不該讓女人流淚」、黎明的「半生緣」等，畢業於管理科學系的黃國倫以深厚的創作底蘊在演藝界闖出一片天，是陽明交大在藝文領域具代表性的校友之一。

楊振昌除了在台北榮總職業醫學及臨床毒物部的工作，曾多次協助政府處理重大中毒與食安危機，包括三聚氰胺、塑化劑污染、瘦肉精爭議、寶林茶室、台東小米粽等事件；他更致力推動食安的科普化與法制化，去年獲頒衛生福利部衛生福利專業獎章。

黃國倫 陽明交通大學 林國顯

延伸閱讀

增你強總裁周友義 獲頒大同大學名譽博士

相關新聞

大學選系棄醫牙選資工？在學生勸逃「會被AI取代」 網嘆失業率超高

人工智慧發展的影響明顯反映在學生們身上，《聯合報》報導指出，115學年大學繁星推薦，醫牙校系報名熱度明顯降溫，中國醫藥大學認為，少子化加上近年AI正夯，可能讓考生轉往選填電機或資工等相關科系。

苗栗教育重要里程碑陽明交大苗栗校區知行學院案 初步規畫圖曝光

陽明交通大學苗栗校區知行學院案是苗栗教育及陽明交大新里程碑，縣府委託初步規畫設計曝光，縣長鍾東錦肯定「知行苗栗・矽谷領航」、「產學共融・矽匯後龍」的設計理念，期望將知行學院成苗栗教育重要領航據點。

金大「蘭馨盃」決賽 馬來西亞碩士生奪冠抱走3萬獎金

由國立金門大學承辦的2025-26「蘭馨盃」全國創新創意競賽決賽今天登場，15組隊伍進入最終簡報決選，經激烈評比，由來自馬來西亞、就讀國立暨南國際大學的李芸，以「金門共生藝術祭—從田野研創到國際敘事的創生藍圖」奪得冠軍，抱回最高3萬元獎金。

南藝大音樂系爆教師「成績霸凌」！家長批評分黑箱 提告求償250萬

國立台南藝術大學音樂學系爆發成績爭議，1名化名「小友」畢業生，離校後得知主修成績僅65分，與其畢業音樂會平均93.5分表現出現巨大落差。「小友」與母親上午在嘉市召開記者會，痛批此案是「全國首例成績霸凌」，已委託律師提起民事侵權損害賠償訴訟，求償250萬元，勝訴賠償金全捐做公益。

AI EXPO Taiwan國際盛會 中原大學展現AI 量子創新實力

中原大學表示，年度人工智慧盛會「AI EXPO Taiwan 2026」這個25至27日在台北圓山花博爭艷館登場，被譽為今年含金量最高的AI生態交流平台，串聯全球AI生態系與跨域創新能量，副總統蕭美琴也應邀祝賀。中原是唯一的大學主辦單位，彰顯中原在人工智慧、量子科技、人才培育與產學合作上的實力。

東海大學繁星推薦成績亮眼 滿招零缺額

最新一學年度繁星推薦招生數據出爐，去年首創校史「三路滿招」紀錄的東海大學，今年再交出亮眼成績單，不僅達成「滿額錄取」，更...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。