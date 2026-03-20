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研發台灣首台彩色電視 周友義獲頒大同名譽博士

中央社／ 台北20日電

曾打造台灣首台彩色電視和12吋黑白手提式交直流電視機的增你強公司總裁周友義，今天獲頒大同大學名譽博士；周友義感謝母校肯定，並承諾將繼續為社會、國家、世界打拚。

大同大學發布新聞稿指出，周友義是大同工學院（大同大學前身）電機系第1屆畢業校友，在1970年代帶領研發團隊前往日本學習，助大同公司推出首批國產彩色電視並外銷美國，隨後更主導研發手提式電視，4年內創下外銷500萬台的輝煌紀錄。

周友義回憶入學第1天，已故校長林挺生提到大同教育是要培養「產業將帥」，這4個字奠定他人生的奮鬥目標。他憑藉專業與誠信贏得日本大廠的信任，將「增你強」打造為年營收逾400億、市值破百億元的半導體通路。

大同大學校長何明果表示，周友義白手起家，除了專注經營與研發領域，並保有熱愛教育的初心，於母校教「電視學」與「圖學」；近年還參與校友發起的公益興學教育基金，提供大同學生每人每年1.5萬元獎學金，是師生為人處事及創業的最佳典範。

日本 林挺生 電機系

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